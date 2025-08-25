Губерниев предложил Дзюбе купить «Акрон», чтобы решить вопрос с трансферами

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что нападающему «Акрона» Артему Дзюбе не стоит вмешиваться в трансферную политику клуба. Форвард заявил, что тольяттинский клуб – один из самых слабых в РПЛ по составу.

– Не кажутся ли странными такие слова, вряд ли же стоило ждать от «Акрона» чемпионства и огромных трат?

– С одной стороны, Дзюба – максималист. С другой стороны, может, в клубе нет денег или есть еще причины. Это не его дело. Пускай купит «Акрон» и занимается трансферами, будет играющий владелец. Еще и вместе с холдингом и всеми активами.

Денег может не хватить, даже при всех заработках Дзюбы, надо попытаться объединиться с кем‑нибудь из партнеров. И тогда пусть покупает, продает, выходит на поле, говорит о победах. А «Акрон» станет «Нью Акрон Юнайтед» или «Нью Акрон Сити».