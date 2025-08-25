Губерниев предложил Дзюбе купить «Акрон», чтобы решить вопрос с трансферами

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что нападающему «Акрона» Артему Дзюбе не стоит вмешиваться в трансферную политику клуба. Форвард заявил, что тольяттинский клуб – один из самых слабых в РПЛ по составу.
– Не кажутся ли странными такие слова, вряд ли же стоило ждать от «Акрона» чемпионства и огромных трат?
– С одной стороны, Дзюба – максималист. С другой стороны, может, в клубе нет денег или есть еще причины. Это не его дело. Пускай купит «Акрон» и занимается трансферами, будет играющий владелец. Еще и вместе с холдингом и всеми активами.
Денег может не хватить, даже при всех заработках Дзюбы, надо попытаться объединиться с кем‑нибудь из партнеров. И тогда пусть покупает, продает, выходит на поле, говорит о победах. А «Акрон» станет «Нью Акрон Юнайтед» или «Нью Акрон Сити».
- 37-летний Дзюба после игры 6-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3) обратился к руководству «Акрона» со словами: «Помогите тренеру и штабу, игрокам. Где футболисты, усиление? У нас другие задачи? Мы хотим вылететь в ФНЛ?»
- «Акрон» занимает 12-е место в РПЛ с 6 очками после 6 матчей.