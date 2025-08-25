Два игрока «Арсенала» травмировались перед игрой с «Ливерпулем»

Правый вингер «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака получил травму задней части бедра в матче 2-го тура АПЛ с «Лидсом» (5:0).

Он пропустит до четырех недель. Ожидается, что Сака не сыграет в матче АПЛ с «Ливерпулем», а также во встречах сборной Англии с Андоррой и Сербией в отборе ЧМ-2026.

Капитан «Арсенала» Мартин Эдегор также получил травму в игре с «Лидсом». Хавбек покинул стадион с перевязанным плечом. Его участие в следующей игре АПЛ тоже находится под вопросом.