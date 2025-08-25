Реакция гендиректора «Акрона» на обращение Дзюбы

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев прокоментировал высказывания нападающего команды Артeма Дзюбы после гостевого матча 6-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3).
– Артeм Дзюба сказал, что у «Акрона» один из самых слабых составов в РПЛ.
– Не совсем согласен. Наша молодeжь прогрессирует, тот же Болдырев получает гораздо больше игрового времени. Конечно, нам нужны ребята, которые будут конкурировать с этой молодeжью и в тренировочном процессе, и в матчах.
- 37-летний Дзюба после игры обратился к руководству «Акрона» со словами: «Помогите тренеру и штабу, игрокам. Где футболисты, усиление? У нас другие задачи? Мы хотим вылететь в ФНЛ?»
- «Акрон» занимает 12-е место в РПЛ с 6 очками после 6 матчей.
Источник: «Чемпионат»