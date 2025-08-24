Петров из «Балтики»: «Своими пацанами из Первой лиги бьемся в каждом матче»

Полузащитник «Балтики» Илья Петров дал комментарий после матча 6-го тура РПЛ против «Сочи» (2:0).

«Сложный матч, сложные погодные условия, но хорошо сыграли и победили. В футбол играют не деньги. Мы своими пацанами из Первой лиги бьемся в каждом матче, хорошо получается, поэтому эта победа всей команды, я всем благодарен, мы движемся дальше», – сказал Петров.