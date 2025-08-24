Дзюба заявил, что у него пропадает желание играть в футбол из-за поражений «Акрона»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба после гостевого матча 6-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3) рассказал, как на него влияют поражения тольяттинцев.
– Желание играть у меня есть, но чем чаще проигрываешь, тем больше это желание пропадает. Я столько в жизни не проигрывал. Но это учит меня где‑то молчать, больше заводиться в нужные моменты, помогать ребятам. Главное, чтобы они вокруг меня менялись и становились лучше. Сделаю все, чтобы ребята развивались.
– Но вы еще готовы поиграть?
– Я отметил для себя этот год, а дальше посмотрим.
- 37-летний Дзюба в этом сезоне провел за «Акрон» 6 матчей, забил 3 гола, сделал 2 ассиста.
- Срок его контракта с тольяттинским клубом рассчитан до конца сезона.
Источник: «Матч ТВ»