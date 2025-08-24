Введите ваш ник на сайте
  Дзюба заявил, что у него пропадает желание играть в футбол из-за поражений «Акрона»

Дзюба заявил, что у него пропадает желание играть в футбол из-за поражений «Акрона»

Вчера, 21:20
4

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба после гостевого матча 6-го тура РПЛ с ЦСКА (1:3) рассказал, как на него влияют поражения тольяттинцев.

– Желание играть у меня есть, но чем чаще проигрываешь, тем больше это желание пропадает. Я столько в жизни не проигрывал. Но это учит меня где‑то молчать, больше заводиться в нужные моменты, помогать ребятам. Главное, чтобы они вокруг меня менялись и становились лучше. Сделаю все, чтобы ребята развивались.

– Но вы еще готовы поиграть?

– Я отметил для себя этот год, а дальше посмотрим.

  • 37-летний Дзюба в этом сезоне провел за «Акрон» 6 матчей, забил 3 гола, сделал 2 ассиста.
  • Срок его контракта с тольяттинским клубом рассчитан до конца сезона.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон ЦСКА Дзюба Артем
Plyash
1756063271
Понятно дело - врёт . Он играет чисто за рекорды в РПЛ , если Акрон упадёт в ФНЛ , придётся искать другую команду .
Ответить
FFR
1756064544
Фальшивый рекордсмен, не слабо забивать голы, чтобы команда выиграла?
Ответить
向英雄致敬
1756065748
Ну и нахрен такого, у которого после поражений дух на нуле..Привык падла в топовых командах играть.
Ответить
crf57
1756081450
ЦАЦА какая,вы только посмотрите! Вали вообще из футбола,обнаглевший "мастер по сексу" !
Ответить
Главные новости
Талалаев назвал игроков «Балтики» «колхозниками» после победы над «Сочи»
07:44
6:0 «Краснодара», новые выходки Дзюбы, серьезная травма Черданцева и другие новости
00:52
Реакция тренера «Акрона» на жесткие претензии Дзюбы
00:32
2
Примера. Дубль Мбаппе принес «Реалу» гостевую победу над «Овьедо» (3:0)
00:25
Клуб Примеры интересуется Кассьеррой
00:00
Попов дал прогноз на работу Черчесова с «Ахматом»: «На большее он не способен»
Вчера, 23:44
1
В ЦСКА объяснили отъезд Виллиана Роши в ОАЭ
Вчера, 23:20
1
В «Краснодаре» объяснили нежелание отпускать Сперцяна в Англию
Вчера, 23:04
1
Стало известно, сколько «Локо» заплатит за Олейникова из «Крыльев Советов»
Вчера, 22:49
Тренер «Сочи» предъявил персональные претензии Зиньковскому
Вчера, 22:43
Все новости
