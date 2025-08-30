ЭСК: арбитр ошибочно назначил пенальти в пользу ЦСКА в матче с «Акроном»

ЭСК РФС разобрал работу арбитра на матче 6-го тура РПЛ ЦСКА – «Акрон».
Оказалось, что пенальти в пользу москвичей был назначен ошибочно. В поле судил петербуржец Василий Казарцев.
«Момент по обращению ФК «Акрон»
Время по таймеру: 57-я минута
Суть обращения: проверка решения судьи назначить пенальти в ворота «Акрона»
Решение комиссии: судьи ошибочно назначил пенальти в ворота «Акрона»
Голосование: единогласно
Мотивировка: контакт мяча с рукой защитника «Акрона» Марата Бокоева ненаказуемый. Два игрока прыгают вверх в попытке сыграть в мяч. Нападающий играет в мяч головой, который попадает в руку защитника.
Учитывая, что рука находилась в естественном положении и еe расположение было оправдано движением игрока при выпрыгивании в единоборстве за верховой мяч, расстояние было коротким и полeт мяча был направлен вниз, в сторону газона – нарушения правил нет».