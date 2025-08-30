Введите ваш ник на сайте
  ЭСК: арбитр ошибочно назначил пенальти в пользу ЦСКА в матче с «Акроном»

ЭСК: арбитр ошибочно назначил пенальти в пользу ЦСКА в матче с «Акроном»

Сегодня, 13:26
8

ЭСК РФС разобрал работу арбитра на матче 6-го тура РПЛ ЦСКА – «Акрон».

Оказалось, что пенальти в пользу москвичей был назначен ошибочно. В поле судил петербуржец Василий Казарцев.

«Момент по обращению ФК «Акрон»

Время по таймеру: 57-я минута

Суть обращения: проверка решения судьи назначить пенальти в ворота «Акрона»

Решение комиссии: судьи ошибочно назначил пенальти в ворота «Акрона»

Голосование: единогласно

Мотивировка: контакт мяча с рукой защитника «Акрона» Марата Бокоева ненаказуемый. Два игрока прыгают вверх в попытке сыграть в мяч. Нападающий играет в мяч головой, который попадает в руку защитника.

Учитывая, что рука находилась в естественном положении и еe расположение было оправдано движением игрока при выпрыгивании в единоборстве за верховой мяч, расстояние было коротким и полeт мяча был направлен вниз, в сторону газона – нарушения правил нет».

Еще по теме:
«Акрон» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с ЦСКА 3
Реакция гендиректора «Акрона» на обращение Дзюбы 1
Челестини считает, что ЦСКА мог победить «Акрон» «всухую»
Источник: РФС
Россия. Премьер-лига Акрон ЦСКА
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Garrincha58
1756550729
уверен, если бы это был не московский клуб то пеналь бы не назначили, но кому от этого легче
Ответить
За что бан ?
1756551260
Тащут кобыл ,ой тащут .
Ответить
andr45
1756551260
Интересно, сколько решалы берут за назначение и за не назначение пенальти?
Ответить
zigbert
1756551642
От Казарцева такое можно ждать.
Ответить
FCSpartakM
1756551866
с зенитом и динамо забрали, тут вернули.
Ответить
ySS
1756552290
"а это кто..., конечно, Вася...")
Ответить
алдан2014
1756554284
Если громко накосячить,то это к Казарцеву. Заговоренный
Ответить
