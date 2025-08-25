«Акрон» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с ЦСКА

В «Акроне» поставили под сомнение легитимность назначения пенальти в их ворота в матче 6-го тура РПЛ против ЦСКА.
Генеральный директор клуба сообщил, что тольяттинцы обратятся в экспертно-судейскую комиссию РФС.
– Решение судьи сто процентов спорное. В предыдущей игре была отставлена рука и мяч попал прямо в нее, но летел он в ворота – пенальти не назначили. Эпизод в матче с ЦСКА менее катастрофический, но пенальти назначают.
В целом по судейству в игре с армейцами вопросов нет, но именно этот эпизод с 11-метровым вызывает вопросы.
– Будете обращаться в ЭСК?
– Безусловно, мы попросим ЭСК объяснить этот эпизод.
- ЦСКА выиграл со счетом 3:1.
- Матч судил Василий Казарцев.
- Иван Обляков забил с пенальти на 59-й минуте.
Источник: «РБ Спорт»