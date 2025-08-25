«Акрон» обратился в ЭСК РФС по итогам матча с ЦСКА

В «Акроне» поставили под сомнение легитимность назначения пенальти в их ворота в матче 6-го тура РПЛ против ЦСКА.

Генеральный директор клуба сообщил, что тольяттинцы обратятся в экспертно-судейскую комиссию РФС.

– Решение судьи сто процентов спорное. В предыдущей игре была отставлена рука и мяч попал прямо в нее, но летел он в ворота – пенальти не назначили. Эпизод в матче с ЦСКА менее катастрофический, но пенальти назначают.

В целом по судейству в игре с армейцами вопросов нет, но именно этот эпизод с 11-метровым вызывает вопросы.

– Будете обращаться в ЭСК?

– Безусловно, мы попросим ЭСК объяснить этот эпизод.