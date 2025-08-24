Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Челестини считает, что ЦСКА мог победить «Акрон» «всухую»

Вчера, 21:50

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после матча с «Акроном» сказал, что соперник слишком много находился у штрафной его команды. В 6-м туре РПЛ красно-синие победили со счетом 3:1.

– По вашему мнению, кто лучший игрок матча? Как оцените физическую подготовку команды?

– В физическом плане команда очень хорошо готова. Такой игрок, как Кирилл Глебов, выполняет большой объем работы. Он мне очень понравился.

– Что с Глебовым?

– С ним все в порядке. Это была просто судорога. Он спринтер, полностью отдает себя на поле. После этого продолжил бегать.

– ЦСКА позволял «Акрону» очень много подходов к воротам. Если бы против вас играла более мастеровитая команда, было бы нелегко.

– Мы не можем сравнивать. «Краснодар» или «Зенит» не играют как «Акрон». «Акрон» постоянно забрасывал мяч на Артема Дзюбу, они много находились у нашей штрафной, что не входило в наш план. Если ты не очень хорошо опекаешь соперника, то ситуация осложняется.

– Была проблема, что нет центрального защитника, теперь же их четверо. В России есть выражение «лучшее – враг хорошего».

– Все, кто были на скамейке, хотели играть. Для тренера хуже всего, если нет игроков. И моя работа – решить, кого выпускать. Я прекрасно понимаю, что они недовольны, когда не играют.

– Вы говорили команде в перерыве, что «Акрон» может отыграться? Вчера «Ростов» отыгрался в матче с «Локомотивом».

– С нами этого не произошло. Ребят не нужно предупреждать. Гола, который мы пропустили, можно было бы избежать.

– Можем ли мы в Кубке России ждать новых игроков? Шуманского или Вильягру?

– Шуманский готов играть, Вильягра – нет. Сейчас есть замены – это позитивный фактор.

  • Голы у ЦСКА в этом матче забили Матеус Алвес на 6-й минуте, Кирилл Глебов на 19-й и Иван Обляков на 60-й с пенальти. У «Акрона» отличился Артем Дзюба на 34-й.
  • ЦСКА с 14 очками занимает 3-е место в РПЛ. «Акрон» с 6 баллами идет 12-м.

Еще по теме:
Дзюба ущипнул Кругового за сосок во время матча ЦСКА – «Акрон» 20
Дзюба заявил, что у него пропадает желание играть в футбол из-за поражений «Акрона» 4
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Акроном» 2
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон ЦСКА Челестини Фабио
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
Талалаев назвал игроков «Балтики» «колхозниками» после победы над «Сочи»
07:44
6:0 «Краснодара», новые выходки Дзюбы, серьезная травма Черданцева и другие новости
00:52
Реакция тренера «Акрона» на жесткие претензии Дзюбы
00:32
2
Примера. Дубль Мбаппе принес «Реалу» гостевую победу над «Овьедо» (3:0)
00:25
Клуб Примеры интересуется Кассьеррой
00:00
Попов дал прогноз на работу Черчесова с «Ахматом»: «На большее он не способен»
Вчера, 23:44
1
В ЦСКА объяснили отъезд Виллиана Роши в ОАЭ
Вчера, 23:20
1
В «Краснодаре» объяснили нежелание отпускать Сперцяна в Англию
Вчера, 23:04
1
Стало известно, сколько «Локо» заплатит за Олейникова из «Крыльев Советов»
Вчера, 22:49
Тренер «Сочи» предъявил персональные претензии Зиньковскому
Вчера, 22:43
Все новости
Все новости
Талалаев перед игрой с «Сочи» не пожал руку арбитру
00:39
2
Талалаев прокомментировал победу над «Сочи», упомянув Малахова
00:13
ВидеоРечь Талалаева перед «Балтикой» после победы над «Сочи»
Вчера, 23:53
1
Челестини оценил дебют новичков ЦСКА
Вчера, 23:32
В ЦСКА объяснили отъезд Виллиана Роши в ОАЭ
Вчера, 23:20
1
В «Краснодаре» объяснили нежелание отпускать Сперцяна в Англию
Вчера, 23:04
1
Стало известно, сколько «Локо» заплатит за Олейникова из «Крыльев Советов»
Вчера, 22:49
Тренер «Сочи» предъявил персональные претензии Зиньковскому
Вчера, 22:43
Петров из «Балтики»: «Своими пацанами из Первой лиги бьемся в каждом матче»
Вчера, 22:33
2
РПЛ. «Сочи» дома проиграл «Балтике»
Вчера, 21:59
7
ВидеоОбзор матча «Сочи» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:58
Челестини считает, что ЦСКА мог победить «Акрон» «всухую»
Вчера, 21:50
ВидеоДзюба ущипнул Кругового за сосок во время матча ЦСКА – «Акрон»
Вчера, 21:41
20
В «Динамо» высказались о ситуации с использованием снюса Луневым
Вчера, 21:35
Дзюба заявил, что у него пропадает желание играть в футбол из-за поражений «Акрона»
Вчера, 21:20
4
Федорищев заявил, что «Крыльям» нужно подать жалобу на судейство после 0:6 от «Краснодара»
Вчера, 21:12
4
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Акроном»
Вчера, 20:57
2
Генич сказал, стоит ли Глушенкову уходить из «Зенита»
Вчера, 20:53
Тренер «Акрона» назвал лучшую команду России
Вчера, 20:40
Дзюба – руководству «Акрона»: «Где усиление? Мы хотим вылететь?»
Вчера, 20:16
10
Талалаев назвал футболиста «Сочи», который готов играть только за «Зенит»
Вчера, 20:00
1
«Краснодар» не отпускает Сперцяна в «Саутгемптон»: подробности
Вчера, 19:52
4
Экс-тренер «Спартака»: «Команда со Станковичем эволюционирует»
Вчера, 19:39
2
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:27
РПЛ. ЦСКА победил «Акрон»
Вчера, 19:27
20
Мусаев – о будущем Сперцяна в «Краснодаре»: «Не держим его насильно»
Вчера, 19:12
1
Тюкавин высказался о переходе в «Зенит»
Вчера, 18:56
3
Пономарев одним словом описал 6:0 «Краснодара» и «Крыльев»
Вчера, 18:47
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 