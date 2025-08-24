Челестини считает, что ЦСКА мог победить «Акрон» «всухую»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после матча с «Акроном» сказал, что соперник слишком много находился у штрафной его команды. В 6-м туре РПЛ красно-синие победили со счетом 3:1.

– По вашему мнению, кто лучший игрок матча? Как оцените физическую подготовку команды?

– В физическом плане команда очень хорошо готова. Такой игрок, как Кирилл Глебов, выполняет большой объем работы. Он мне очень понравился.

– Что с Глебовым?

– С ним все в порядке. Это была просто судорога. Он спринтер, полностью отдает себя на поле. После этого продолжил бегать.

– ЦСКА позволял «Акрону» очень много подходов к воротам. Если бы против вас играла более мастеровитая команда, было бы нелегко.

– Мы не можем сравнивать. «Краснодар» или «Зенит» не играют как «Акрон». «Акрон» постоянно забрасывал мяч на Артема Дзюбу, они много находились у нашей штрафной, что не входило в наш план. Если ты не очень хорошо опекаешь соперника, то ситуация осложняется.

– Была проблема, что нет центрального защитника, теперь же их четверо. В России есть выражение «лучшее – враг хорошего».

– Все, кто были на скамейке, хотели играть. Для тренера хуже всего, если нет игроков. И моя работа – решить, кого выпускать. Я прекрасно понимаю, что они недовольны, когда не играют.

– Вы говорили команде в перерыве, что «Акрон» может отыграться? Вчера «Ростов» отыгрался в матче с «Локомотивом».

– С нами этого не произошло. Ребят не нужно предупреждать. Гола, который мы пропустили, можно было бы избежать.

– Можем ли мы в Кубке России ждать новых игроков? Шуманского или Вильягру?

– Шуманский готов играть, Вильягра – нет. Сейчас есть замены – это позитивный фактор.