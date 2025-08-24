Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Акроном»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини после матча 6-го тура РПЛ с «Акроном» (3:1) признал, что соперник выглядел лучше в первые 5 минут встречи.

– Наш план доминировать, играть в свой футбол, но «Акрон» здорово выглядел в начале игры, первые пять минут были за ними. Было много единоборств, и мы их проигрывали. Когда ты проигрываешь много единоборств, ты проигрываешь мяч – в этом футболисты «Акрона» в начале были лучше.

– Ваш коллега Заурбек Тедеев сказал, что ЦСКА сейчас является лучшей командой в России. В чем секрет?

– Мы верим в то, что мы делаем. Сегодня мы начали неважно, но продолжили делать то, что тренируем и во что верим.