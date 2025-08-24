Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Дзюба – руководству «Акрона»: «Где усиление? Мы хотим вылететь?»

Дзюба – руководству «Акрона»: «Где усиление? Мы хотим вылететь?»

Вчера, 20:16
10

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что его команда – одна из самых слабых по составу в РПЛ. Сегодня в матче 6-го тура тольяттинцы в гостях проиграли ЦСКА (1:3).

– Рад, что у нас много дублеров играет, я счастлив за них. Но хочется обратиться к руководству: помогите тренеру и штабу, игрокам. Где футболисты, усиление? У нас другие задачи? Мы хотим вылететь в ФНЛ? Мы не дадим этого сделать, но как играть, когда у нас выступают 17–19‑летние. Выходить играть против такого ЦСКА нам тяжело.

– Вы просите каких‑то мастеровитых игроков?

– Любых, лишь бы они готовы были сражаться в данный момент.

– С этой командой можно вылететь?

– Вылететь – не знаю, но то, что мы одни из слабых по составу это 100%.

  • «Акрон» занимает 12-е место в РПЛ с 6 очками после 6 матчей.
  • 37-летний Дзюба в этом сезоне провел 6 матчей, забил 3 гола, сделал 2 ассиста.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон ЦСКА Дзюба Артем
Комментарии (10)
Mirak92
1756056544
Какое усиление, если тебя продать оно будет. Ты дурачек получаешь больше всех)
Ответить
...уефан
1756057773
...руководство не любит предъяв в свою сторону, особенно через прессу, а не глаз на глаз. Так-что стой на линии с защитниками соперника и не гони волну. Ты сожрал весь бюджет Акрона...
Ответить
VVM1964
1756059040
Ну не прибедняйся - там без вас кандидатов на вылет хватит ! А играть наравне с ЦСКА - это вам весь состав сменить надо !)))...
Ответить
АК 68
1756059554
Клуб частный и ты играешь на хозяина, как он захочет, так и будет, раскидываться деньгами там не станут и дзюбины предьявы там даже слушать не будут
Ответить
FWSPM
1756060817
Артемка ты походу забыл где оказался на старости лет...какое там может быть усиление?) там 80% клубного бюджета на твою зарплату идет
Ответить
ALEX ML
1756060896
Самая быстрая рука РПЛ чушь сморозила
Ответить
mutabor0992
1756062340
А онанист,что в актив вступил?Или в совет директоров взяли?Лучше бы паскудник за руками следил!Зачем игрока ЦСКА щипал?Да еще на камеру.Животное!
Ответить
Plyash
1756062759
Волнуется , что Акрон вылетит , тогда другую команду надо искать , а то рекордам каюк .
Ответить
BRO_football
1756063990
О как заговорил! Так и до "тренеришки" недалеко.
Ответить
СильныйМозг
1756067406
Походу расклады возвращаются: 1 Зенит 2 ЦСКА 3 Краснодыр 4 5 6 ..... Остальные по списку.
Ответить
