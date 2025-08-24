Дзюба – руководству «Акрона»: «Где усиление? Мы хотим вылететь?»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба заявил, что его команда – одна из самых слабых по составу в РПЛ. Сегодня в матче 6-го тура тольяттинцы в гостях проиграли ЦСКА (1:3).

– Рад, что у нас много дублеров играет, я счастлив за них. Но хочется обратиться к руководству: помогите тренеру и штабу, игрокам. Где футболисты, усиление? У нас другие задачи? Мы хотим вылететь в ФНЛ? Мы не дадим этого сделать, но как играть, когда у нас выступают 17–19‑летние. Выходить играть против такого ЦСКА нам тяжело.

– Вы просите каких‑то мастеровитых игроков?

– Любых, лишь бы они готовы были сражаться в данный момент.

– С этой командой можно вылететь?

– Вылететь – не знаю, но то, что мы одни из слабых по составу это 100%.