Черданцев заявил, что Батраков играет на уровне «ПСЖ»

Сегодня, 10:53
7

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил уровень полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Батраков? Мог бы уже сейчас ехать в «ПСЖ». Без иронии говорю. Он уже сейчас на уровне половины игроков «ПСЖ». Варрена Заир-Эмери и других молодых. Батраков выглядит не хуже них.

Алексею сразу нужно в топ-клуб. Ни в коем случае не надо в Швейцарию или что-то такое. Там можно в болото попасть и загубить талант», – считает Черданцев.

  • Батраков с 7 голами лидирует в списке бомбардиров РПЛ.
  • Алексей – воспитанник «Локомотива».
  • 20-летний Батраков стоит 12 миллионов евро.

Источник: бусти-аккаунт Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Локомотив ПСЖ Батраков Алексей Черданцев Георгий
Play
1756023688
Помнится у него и Глушенков играл на уровне Барселоны.
Ответить
алдан2014
1756025546
Болтун
Ответить
MaxRnD
1756027071
Жора, руку береги
Ответить
САДЫЧОК
1756028065
Обычный средний футболист, распиаренный. Судьи не свистят на его нарушениях и свистят при малейшем с ним взаимодействии. А, вот , например Кисляк очень силен!
Ответить
Просто-333
1756032774
Наши журналюги и "комментаторы" всё знают, лучшие советчики и аналитики. Лучше всех знают как надо играть в футбол. Интересно: почему никто из них до сих пор не гл.тренер в РПЛ?
Ответить
nik92rus
1756035117
Ну да ну да... а как перейдет так сразу на лавку сядет.
Ответить
Plyash
1756045997
Чердак , а ты , похоже , на уравне ПСЖ чипсы хрумкаешь . Тебя ещё не позвали ?
Ответить
