Черданцев заявил, что Батраков играет на уровне «ПСЖ»

Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев оценил уровень полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Батраков? Мог бы уже сейчас ехать в «ПСЖ». Без иронии говорю. Он уже сейчас на уровне половины игроков «ПСЖ». Варрена Заир-Эмери и других молодых. Батраков выглядит не хуже них.

Алексею сразу нужно в топ-клуб. Ни в коем случае не надо в Швейцарию или что-то такое. Там можно в болото попасть и загубить талант», – считает Черданцев.