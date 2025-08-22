Быстров рассказал о взаимоотношениях с Дзюбой после истории с пропажей денег в раздевалке «Спартака»

Экс-полузащитник «Спартака» Владимир Быстров ответили на вопросы об истории, случившейся в 2009 году между ним и нынешним форвардом «Акрона» Артемом Дзюбой.
– Именно при Карпине произошла ваша печально знаменитая история с Дзюбой и деньгами. С тех пор больше никогда с Артемом не виделись и не общались?
– Виделись и общались.
– Руки друг другу сейчас пожмете?
– Мы и тогда жали руки.
– Было ли какое-то объяснение по той ситуации?
– Я ее не комментирую.
- Летом 2009 года на сборах в Австрии у Быстрова в раздевалке пропали деньги – 23 тысячи рублей. Они были найдены у Дзюбы.
- Дзюба впоследстии говорил: эта история была подставой, чтобы выдавить его из «Спартака».
Источник: «Спорт-Экспресс»