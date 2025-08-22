Быстров рассказал о взаимоотношениях с Дзюбой после истории с пропажей денег в раздевалке «Спартака»

Экс-полузащитник «Спартака» Владимир Быстров ответили на вопросы об истории, случившейся в 2009 году между ним и нынешним форвардом «Акрона» Артемом Дзюбой.

– Именно при Карпине произошла ваша печально знаменитая история с Дзюбой и деньгами. С тех пор больше никогда с Артемом не виделись и не общались?

– Виделись и общались.

– Руки друг другу сейчас пожмете?

– Мы и тогда жали руки.

– Было ли какое-то объяснение по той ситуации?

– Я ее не комментирую.