Дзюбу назвали хищником на поле

«Акрон» опубликовал поздравление с днем рожденияя для нападающего команды Артема Дзюбы. Ему исполнилось 37 лет.
«🦁 С днeм рождения, Артeм!
Сегодня свой праздник отмечает легенда российского футбола, голеадор и хищник на поле – Артeм Дзюба.
Желаем крепкого здоровья, железной удачи и новых свершений как в игре, так и за еe пределами», – говорится в сообщении.
- Форвард в этом сезоне провел 5 матчей, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
- Срок контракта Дзюбы с тольяттинским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
Источник: телеграм-канал ФК «Акрон» Тольятти