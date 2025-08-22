Дзюбу назвали хищником на поле

«Акрон» опубликовал поздравление с днем рожденияя для нападающего команды Артема Дзюбы. Ему исполнилось 37 лет.

«🦁 С днeм рождения, Артeм!

Сегодня свой праздник отмечает легенда российского футбола, голеадор и хищник на поле – Артeм Дзюба.

Желаем крепкого здоровья, железной удачи и новых свершений как в игре, так и за еe пределами», – говорится в сообщении.