Дзюбу назвали хищником на поле

Вчера, 11:33
2

«Акрон» опубликовал поздравление с днем рожденияя для нападающего команды Артема Дзюбы. Ему исполнилось 37 лет.

«🦁 С днeм рождения, Артeм!

Сегодня свой праздник отмечает легенда российского футбола, голеадор и хищник на поле – Артeм Дзюба.

Желаем крепкого здоровья, железной удачи и новых свершений как в игре, так и за еe пределами», – говорится в сообщении.

  • Форвард в этом сезоне провел 5 матчей, забил 2 гола, сделал 2 ассиста.
  • Срок контракта Дзюбы с тольяттинским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Быстров рассказал о взаимоотношениях с Дзюбой после истории с пропажей денег в раздевалке «Спартака» 7
Дзюба в свой день рождения объяснил, почему еще не завершил карьеру 1
Лучшие игроки нового сезона РПЛ по числу созданных моментов – только один из топ-5 выступает не за сборную России 2
Источник: телеграм-канал ФК «Акрон» Тольятти
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
nik55
1755859561
легенда чего ? если только дро-ить
Ответить
Интерес
1755866491
Шакал? Гиена?? Скунс???
Ответить
