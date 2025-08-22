Дзюба в свой день рождения объяснил, почему еще не завершил карьеру

Нападающий «Акрона» Артeм Дзюба высказался о своей любви к футболу. Сегодня ему исполнилось 37 лет.

«Горжусь тем, что смог со своими габаритами. Потому что чем больше у тебя рост и вес, тем тяжелее держать себя в форме и продлевать свое долголетие в футболе.

И горжусь тем, что не потерял любовь к футболу, когда многие думали, что уже не хотят. Когда такие мысли были, я садился, сам с собой разговаривал и понимал, что я футбол люблю больше, чем какие‑то другие вещи. Поэтому соблазны сбавить обороты ещe подождут, я хочу ещe соревноваться и ощущать этот дух соперничества, для меня это очень важно.

Всегда есть к чему стремиться. Сейчас моя задача, чтобы «Акрон» был как можно выше, сохранял уверенно прописку в РПЛ. Чтобы нас опасались, и любой соперник в России, который понимал, что предстоящая игра будет с «Акроном», всегда в ней ждал очень неприятную и тяжелую борьбу – для меня это самое важное. Чтобы партнеры становились лучше, особенно молодые ребята», – сказал Дзюба.