Смородская оценила шансы «Динамо» на чемпионство

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об игре «Динамо» в текущем сезоне и раскритиковала полузащитника бело-голубых Бителло.

«При Карпине любой футболист может развиться, если захочет. Игра «Динамо»? А что может сделать тренер, если игрок отдает пас чужому? Пас надо отдавать своему. Причем тут Карпин, если футболисты играют спустя рукава? Бителло стоит 10 миллионов евро и так играет… Это так себе уровень легионера.

И что с ним может сделать тот же Анчелотти? Скажет, что не надо пас чужому отдавать? Не понимает идеи Карпина? Глупость! Он играет очень плохо! Он не отрабатывает свою стоимость и зарплату. У него очень слабый уровень мотивации, ему параллельно на все. Думаю, он уже не считается лидером.

Будет ли «Динамо» бороться за чемпионство? Прошло пять туров – какое чемпионство? Все хорошие клубы ставят себе большие задачи, но для чего это говорить? Не будет «Динамо» чемпионом, большая работа должна быть проведена. У них очень много травм, надо как-то очухаться от этого.

В матче с ЦСКА у них было две перекладины, получается, игроки понимают, что надо делать. Но у них уверенность пропала. Валерий Георгиевич найдет состав, который будет в себе уверен», – заявила Смородская.