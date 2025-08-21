Мостовой высказался о молодых звездах РПЛ

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о полузащитниках Алексее Батракове и Матвее Кисляке.

– За последний год в нашем футболе засверкали молодые Алексей Батраков из «Локомотива» и «армеец» Матвей Кисляк. Тот же Батраков переподписал контракт с клубом на более выгодных условиях. Как им оставаться приземленными?

– Важный вопрос. По игре того же Батракова на старте сезона мы видим, что он не поймал звезду. Но важно понаблюдать за ним еще, чтобы Алексей и дальше оставался на том же уровне. Так, в целом парень перспективный, есть яркие матчи, он как раздает передачи, так и забивает.

Однако кого еще вы можете у нас выделить? Кисляк – хорошо, хотя еще в прошлом году о нем никто не знал. А где остальные? Нет ведь никого – и в этом большая проблема нашего футбола.