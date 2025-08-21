Агент Сперцяна объяснил, почему «Саутгемптон» привлекательнее «Краснодара»

Агент полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна Вадим Оганян считает, что Чемпионшип гораздо сильнее РПЛ. Его клиента хочет приобрести «Саутгемптон».
– Насколько Эдуард расстроится, если трансфер в итоге не состоится?
– Думаю, расстроится, потому что три года хочет уехать, а сейчас есть конкретный шанс это сделать. Если бы не хотел, думаю, не говорил в интервью после матча с «Динамо», что едет разговаривать с Галицким. До этого предложения он просто закрыл бы тему и не отвечал на такой вопрос. У Эдика есть конкретный интерес уехать в «Саутгемптон».
– В чем он заключается? Клуб все-таки играет в Чемпионшипе.
– Это большой клуб, который 13 сезонов играл в АПЛ, сохранил 90% состава. Трансферная стоимость клуба более чем в два раза превышает трансферную стоимость «Краснодара». Плюс Чемпионшип – шестая лига в мире.
Любой человек, который хорошо разбирается в футболе, прекрасно понимает, что эта лига гораздо сильнее РПЛ со спортивной точки зрения и как трамплин для трансфера в английские топ-клубы. Много действующих игроков АПЛ прошли ее. Те, кто говорят, что это силовая лига, давно ее не смотрели – она достаточно техничная.
В том же «Саутгемптоне» играет Матеус Фернандеш из «Спортинга». Уверен, если трансфер состоится, у них сложится очень сильная связка с Эдиком. Немаловажно и чисто игровое преимущество клуба.
– В чем же оно?
– «Саутгемптон» играет со всеми с позиции силы, доминирования. По моему твердому убеждению, «Саутгемптон» 100% вернется в АПЛ по окончании сезона. Эдику легче в такой команде: он будет постоянно на мяче и созидать.
В целом, если сравнивать «Краснодар» с «Саутгемптоном», английский клуб гораздо привлекательнее по всем параметрам, начиная от трансферной стоимости команды и уровня лиги и заканчивая логистикой и доступностью.
- По данным журналиста Ивана Карпова, «Саутгемптон» предложил за трансфер Сперцяна 14 миллионов долларов + процент от перепродажи.
- 25-летний Сперцян в этом сезоне провел за «Краснодар» 8 матчей, забил 4 гола, сделал 4 ассиста.
- Срок контракта хавбека с российским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.