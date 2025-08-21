Введите ваш ник на сайте
Агент Сперцяна объяснил, почему «Саутгемптон» привлекательнее «Краснодара»

Вчера, 10:17
6

Агент полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна Вадим Оганян считает, что Чемпионшип гораздо сильнее РПЛ. Его клиента хочет приобрести «Саутгемптон».

– Насколько Эдуард расстроится, если трансфер в итоге не состоится?

– Думаю, расстроится, потому что три года хочет уехать, а сейчас есть конкретный шанс это сделать. Если бы не хотел, думаю, не говорил в интервью после матча с «Динамо», что едет разговаривать с Галицким. До этого предложения он просто закрыл бы тему и не отвечал на такой вопрос. У Эдика есть конкретный интерес уехать в «Саутгемптон».

– В чем он заключается? Клуб все-таки играет в Чемпионшипе.

– Это большой клуб, который 13 сезонов играл в АПЛ, сохранил 90% состава. Трансферная стоимость клуба более чем в два раза превышает трансферную стоимость «Краснодара». Плюс Чемпионшип – шестая лига в мире.

Любой человек, который хорошо разбирается в футболе, прекрасно понимает, что эта лига гораздо сильнее РПЛ со спортивной точки зрения и как трамплин для трансфера в английские топ-клубы. Много действующих игроков АПЛ прошли ее. Те, кто говорят, что это силовая лига, давно ее не смотрели – она достаточно техничная.

В том же «Саутгемптоне» играет Матеус Фернандеш из «Спортинга». Уверен, если трансфер состоится, у них сложится очень сильная связка с Эдиком. Немаловажно и чисто игровое преимущество клуба.

– В чем же оно?

«Саутгемптон» играет со всеми с позиции силы, доминирования. По моему твердому убеждению, «Саутгемптон» 100% вернется в АПЛ по окончании сезона. Эдику легче в такой команде: он будет постоянно на мяче и созидать.

В целом, если сравнивать «Краснодар» с «Саутгемптоном», английский клуб гораздо привлекательнее по всем параметрам, начиная от трансферной стоимости команды и уровня лиги и заканчивая логистикой и доступностью.

  • По данным журналиста Ивана Карпова, «Саутгемптон» предложил за трансфер Сперцяна 14 миллионов долларов + процент от перепродажи.
  • 25-летний Сперцян в этом сезоне провел за «Краснодар» 8 матчей, забил 4 гола, сделал 4 ассиста.
  • Срок контракта хавбека с российским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Еще по теме:
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии 2
Раскрыта позиция Сперцяна по сорванному трансферу в «Саутгемптон» 4
«Краснодар» ответил на улучшенное предложение «Саутгемптона» по Сперцяну 3
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Краснодар Саутгемптон Сперцян Эдуард
Gwynbleidd
1755763131
То есть он реально считает ЧШ, сильнее Португальской лиги? Порту, Бенфика и Сортинг весело ржут в сторонке... Может быть ЧШ и самая сильная лига из 2-х дивизионов, но точно не входит даже в топ 10...
Ответить
FanatSerj
1755763869
Какое то тухленькое предложения, у Захаряна и то лига получше (без пердива), но дала ли она ему что то кроме травм пока тоже вопрос открытый. Да и сумма трансфера смешная для Англии, так что по хорошему ему продлить контракт с Краснодаром и уже если и уходить так с хорошей материальной благодарностью Галицкому. Но конечно это агенту придётся свою жабу придушить ,а это из области фантастики.
Ответить
spartak_88
1755767281
А ФНЛ лучшая лига мира) может стоит задуматься?
Ответить
Интерес
1755767538
Да конечно! Поскорее вы уже свалите в клуб своей мечты.Всё равно Галицкий это твоё высказывание запомнит, а он явно пошёл в разнос своими последними публичными высказываниями.Вот уже и общим школьным образованием в стране занялся, программу пересмотреть требует...Видимо,в футболе уже всего достиг , после победы.
Ответить
