Агент Сперцяна оценил шансы на уход игрока из «Краснодара»

Агент полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна Вадим Оганян рассказал о ходе переговоров по поводу возможного перехода футболиста в «Саутгемптон». Английский клуб выступает в Чемпионшипе.

– Какая сейчас ситуация с трансфером Сперцяна?

– Если коротко: много слухов и никакой конкретики. В течение ближайших суток будет понятно, состоится переход в «Саутгемптон» или нет.

– От чего зависит?

– От симбиоза разговора Галицкого и Сперцяна и решения Сергея Николаевича.

– В чем основная сложность сейчас?

– Есть ощущение, что «Краснодар» изначально никуда не хотел отпускать Эдика. Они настроились на то, что он никуда не уедет по причине отсутствия предложений до «Саутгемптона».

– Какое желание у Эдуарда сейчас?

– Такое же, что и было на протяжении всего трансферного окна – уехать играть в Европу. Он заявляет об этом три года. Сначала его не отпустили в «Аякс», от «Ланса», насколько мне известно, был оффер, но сказали, что это маленький клуб. Сейчас уже непонятная ситуация с «Саутгемптоном».

– Какие шансы на успешное завершение сделки?

– 50 на 50.