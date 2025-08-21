Введите ваш ник на сайте
Агент Сперцяна оценил шансы на уход игрока из «Краснодара»

Вчера, 09:08
4

Агент полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна Вадим Оганян рассказал о ходе переговоров по поводу возможного перехода футболиста в «Саутгемптон». Английский клуб выступает в Чемпионшипе.

– Какая сейчас ситуация с трансфером Сперцяна?

– Если коротко: много слухов и никакой конкретики. В течение ближайших суток будет понятно, состоится переход в «Саутгемптон» или нет.

– От чего зависит?

– От симбиоза разговора Галицкого и Сперцяна и решения Сергея Николаевича.

– В чем основная сложность сейчас?

– Есть ощущение, что «Краснодар» изначально никуда не хотел отпускать Эдика. Они настроились на то, что он никуда не уедет по причине отсутствия предложений до «Саутгемптона».

– Какое желание у Эдуарда сейчас?

– Такое же, что и было на протяжении всего трансферного окна – уехать играть в Европу. Он заявляет об этом три года. Сначала его не отпустили в «Аякс», от «Ланса», насколько мне известно, был оффер, но сказали, что это маленький клуб. Сейчас уже непонятная ситуация с «Саутгемптоном».

– Какие шансы на успешное завершение сделки?

– 50 на 50.

  • По данным журналиста Ивана Карпова, «Саутгемптон» предложил за трансфер Сперцяна 14 миллионов долларов + процент от перепродажи.
  • 25-летний Сперцян в этом сезоне провел за «Краснодар» 8 матчей, забил 4 гола, сделал 4 ассиста.
  • Срок контракта хавбека с российским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Англия. Чемпионшип Краснодар Саутгемптон Сперцян Эдуард
Сергей-Куприянов-vkontakt
1755756633
Все хотят в Европу,поиграть с сильными командами.
BarSuk75
1755757466
вы хотя бы правильно команду в заголовке написали))
zigbert
1755764438
Для Краснодара это будет потеря. Все таки ведущий игрок команды.
