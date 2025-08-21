Агент Сперцяна оценил шансы на уход игрока из «Краснодара»

Агент полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна Вадим Оганян рассказал о ходе переговоров по поводу возможного перехода футболиста в «Саутгемптон». Английский клуб выступает в Чемпионшипе.
– Какая сейчас ситуация с трансфером Сперцяна?
– Если коротко: много слухов и никакой конкретики. В течение ближайших суток будет понятно, состоится переход в «Саутгемптон» или нет.
– От чего зависит?
– От симбиоза разговора Галицкого и Сперцяна и решения Сергея Николаевича.
– В чем основная сложность сейчас?
– Есть ощущение, что «Краснодар» изначально никуда не хотел отпускать Эдика. Они настроились на то, что он никуда не уедет по причине отсутствия предложений до «Саутгемптона».
– Какое желание у Эдуарда сейчас?
– Такое же, что и было на протяжении всего трансферного окна – уехать играть в Европу. Он заявляет об этом три года. Сначала его не отпустили в «Аякс», от «Ланса», насколько мне известно, был оффер, но сказали, что это маленький клуб. Сейчас уже непонятная ситуация с «Саутгемптоном».
– Какие шансы на успешное завершение сделки?
– 50 на 50.
- По данным журналиста Ивана Карпова, «Саутгемптон» предложил за трансфер Сперцяна 14 миллионов долларов + процент от перепродажи.
- 25-летний Сперцян в этом сезоне провел за «Краснодар» 8 матчей, забил 4 гола, сделал 4 ассиста.
- Срок контракта хавбека с российским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.