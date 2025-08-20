Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Гончаренко сказал, какого футболиста не хватает «Зениту»

20 августа, 23:23
9

Виктор Гончаренко считает, что в действующем составе «Зенита» есть дефицит лидеров.

«У «Зенита» нет человека, который заведет команду. Нет Дзюбы или Кержакова, которые скажут: «Ребята, надо что-то делать, чтобы изменить ситуацию».

Во время игры это надо делать и в раздевалке, и на поле. А они играют по наитию.

У тренера должны быть помощники на поле, но их нет», – сказал Гончаренко.

  • Зенитовцы набрали 6 очков в 5 турах РПЛ.
  • У них 1 победа, 1 поражение и 3 ничьи.
  • Команда идет на 9-м месте в лиге с 7-очковым отставанием от лидера.

Еще по теме:
Гончаренко – о Станковиче: «Может, помощник его заводит» 5
Гончаренко высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ
Гончаренко оценил игру ЦСКА при Челестини 2
Источник: «О, Родной Футбол!»
Россия. Премьер-лига Зенит Гончаренко Виктор
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СильныйМозг
1755722019
Не хватает таких игроков как Халк, Мигель данни, Малком и т.д.. И тренера не хватает.
Ответить
向英雄致敬
1755723130
Нет Дзюбы или Кержакова,===== Как низко пал Зенит что ему предлагают ветеранов в качестве лидеров.Которые скажут--Ребята, надо что-то делать. А сейчас Зенит бразильский клуб.В котором на португальском все балакают.И это --Ребята, надо что-то делать, там никто не поймет и не проникнется этой великой идеей.)))
Ответить
алдан2014
1755729973
Просто зенит стал бразильским,русских ни в грош не ставят. Семаку привозят бразилов,и он должен их в основу ставить. Тут Серёже не позавидуешь
Ответить
Чилим.
1755744208
«У «Зенита» нет человека, который заведет команду". Так выпишите тамаду с Кавказа. Делов то.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1755750990
виновен СЕМАК
Ответить
Просто-333
1755751322
Мы не сделали скандала, Нам вождя недоставало: Настоящих буйных мало - Вот и нету вожаков.
Ответить
PAREVG.
1755752195
Им не хватает вратаря мартыхая, у Адамова и остальных, цвет кожи не соответствует общекомандному...
Ответить
Garrincha58
1755761874
Какого игрока??? Тренера у них нет!!!
Ответить
Главные новости
Сперцяна в «Саутгемптоне» не будет, предложение по Венделу, куда готов уйти Родриго из «Реала» и другие новости
01:23
«Зенит» получил официальное предложение по Венделу
01:00
5
Легионер махачкалинского «Динамо» заинтересовал 3 клуба из топ-5 лиг Европы
00:36
1
Губерниев прокомментировал отношения Сафонова и Забарного в «ПСЖ»
00:24
4
Ямаль встречается со 145-сантиметровой девушкой
Вчера, 23:35
5
Кисляк сделал выбор между ЦСКА и «Галатасараем»
Вчера, 23:23
10
Переход Куэсты в «Спартак» задерживается: подробности
Вчера, 23:11
1
Смолов отказал иноагенту и ждет предложение от топ-клуба РПЛ: «Он смотрелся бы не хуже Заболотного»
Вчера, 22:55
4
Пиняев отреагировал на проблемы Глушенкова в «Зените»
Вчера, 22:44
2
«Спартак» не изменил решение по замене Угальде
Вчера, 22:22
3
Все новости
Все новости
Филимонов: «Из этого состава «Спартака» никто в наше время не играл бы»
Вчера, 23:50
4
Кисляк сделал выбор между ЦСКА и «Галатасараем»
Вчера, 23:23
10
Переход Куэсты в «Спартак» задерживается: подробности
Вчера, 23:11
1
Смолов отказал иноагенту и ждет предложение от топ-клуба РПЛ: «Он смотрелся бы не хуже Заболотного»
Вчера, 22:55
4
Пиняев отреагировал на проблемы Глушенкова в «Зените»
Вчера, 22:44
2
«Спартак» не изменил решение по замене Угальде
Вчера, 22:22
3
В «Зените» раскрыли детали перехода Ренана в «Васко да Гаму»
Вчера, 21:59
1
Назван третий претендент на Сперцяна из Англии
Вчера, 21:49
2
Врач «Динамо» рассказал о нововведениях Карпина
Вчера, 21:39
1
Медина отклонил предложение об уходе из «Спартака»
Вчера, 21:30
3
Чемпион Саудовской Аравии возобновил интерес к Венделу
Вчера, 21:21
Бубнов: «У «Спартака» есть предпосылки подняться, а у «Динамо» нет»
Вчера, 20:56
10
Капитан «Балтики» выбыл на длительный срок
Вчера, 20:40
2
Защитник «Зенита» близок к трансферу в «Васко да Гаму»
Вчера, 20:32
2
Смолов ответил, интересен ли ему переход в «Крылья Советов»
Вчера, 20:20
3
Миранчук выбрал игровой номер в «Динамо»
Вчера, 20:08
4
Назначены комментаторы на матчи 6-го тура РПЛ
Вчера, 20:00
4
Семак рассказал о трансферных планах «Зенита»
Вчера, 19:30
14
Кривцов из «Краснодара» бесплатно отпраздновал день рождения за 2 миллиона рублей: подробности
Вчера, 19:19
7
98-летний Симонян раскрыл секрет своего долголетия
Вчера, 19:10
5
Бубнов предложил увеличить количество женщин-судей в РПЛ: «Они неподкупные»
Вчера, 18:51
3
Филимонов ответил на вопрос о Сафонове в «Спартаке»
Вчера, 18:43
2
Семак отказался обсуждать удаление капитана «Зенита» в матче со «Спартаком»
Вчера, 18:35
2
Раскрыта позиция Сперцяна по сорванному трансферу в «Саутгемптон»
Вчера, 18:06
4
Реакция Бубнова на трансфер Самошникова в «Спартак»
Вчера, 17:31
6
Канчельскис назвал трех главных фаворитов РПЛ: «Локомотив» им не конкурент»
Вчера, 17:17
13
Семак оценил 9-е место «Зенита» в РПЛ
Вчера, 17:05
9
Радимов сказал, что изменилось в «Ахмате» после назначения Черчесова
Вчера, 16:48
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 