Гончаренко сказал, какого футболиста не хватает «Зениту»

Виктор Гончаренко считает, что в действующем составе «Зенита» есть дефицит лидеров.
«У «Зенита» нет человека, который заведет команду. Нет Дзюбы или Кержакова, которые скажут: «Ребята, надо что-то делать, чтобы изменить ситуацию».
Во время игры это надо делать и в раздевалке, и на поле. А они играют по наитию.
У тренера должны быть помощники на поле, но их нет», – сказал Гончаренко.
- Зенитовцы набрали 6 очков в 5 турах РПЛ.
- У них 1 победа, 1 поражение и 3 ничьи.
- Команда идет на 9-м месте в лиге с 7-очковым отставанием от лидера.
Источник: «О, Родной Футбол!»