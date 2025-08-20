Гончаренко сказал, какого футболиста не хватает «Зениту»

Виктор Гончаренко считает, что в действующем составе «Зенита» есть дефицит лидеров.

«У «Зенита» нет человека, который заведет команду. Нет Дзюбы или Кержакова, которые скажут: «Ребята, надо что-то делать, чтобы изменить ситуацию».

Во время игры это надо делать и в раздевалке, и на поле. А они играют по наитию.

У тренера должны быть помощники на поле, но их нет», – сказал Гончаренко.