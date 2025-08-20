Стало известно, почему «Краснодар» не спешит отпускать Сперцяна в «Саутгемптон»

Раскрыта причина задержки трансфера Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в «Саутгемптон».

Интерес к полузащитнику возобновил «Лидс», поэтому чемпион РПЛ не спешит отпускать его, желая изучить все возможные предложения.