Евсеев одним словом описал старт «Локомотива» в РПЛ

Бывший защитник «Локомотива» Вадим Евсеев оценил результаты московской команды в сезоне РПЛ-2025/26.

«Локо» набрал 13 очков из 15 возможных в 5 турах.

Они победили «Сочи» (3:0), «Краснодар» (2:1), «Пари НН» (3:2), «Спартак» (4:2), а также сыграли вничью с «Балтикой» (1:1).

– Как оцените старт сезона?

– Великолепный!

– Сможет ли «Локомотив» удерживать лидерство и дальше? Или не хватит запала?

– В прошлом сезоне «Локомотив» тоже хорошо начал чемпионат. Руководство клуба и тренерский штаб сделали выводы, в этом году команда усилилась игроками в каждую позицию. А дальше будем смотреть.