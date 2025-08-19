Динамовец Рубенс описал Карпина двумя словами

Новичок «Динамо» Рубенс поделился впечатлениями от главного тренера команды Валерия Карпина.
«Карпин недавно пришeл в команду. Я тоже недавно приехал. Не могу много сказать. Знаю, что он хороший тренер.
Считаю, что его работа будет результативной. У нас будут результаты. Но нужно терпение. Знаю, что он играл в Испании какое-то время», – сказал Рубенс.
- Карпин принял «Динамо» в июне.
- Команда не идет в зоне стыков лишь благодаря дополнительным показателям.
- В следующем туре «Динамо» примет «Пари НН» (23 августа).
Источник: «Чемпионат»