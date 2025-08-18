Кафанов оценил перспективы Сафонова стать основным вратарем «ПСЖ» после ухода Доннаруммы

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сравнил Матвея Сафонова с новым голкипером «ПСЖ» Люкой Шевалье.

«Обсуждали ситуацию с вратарями в «ПСЖ». Скажу только, что все у Матвея идет с хорошей перспективой в клубе.

Способен ли Сафонов стать основным голкипером «ПСЖ» после ухода Доннаруммы? Верю, что да. Шансов как минимум не меньше, чем в прошлом году. Скажем так, Матвей ни в чем не слабее Шевалье», – заявил Кафанов.