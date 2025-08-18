Введите ваш ник на сайте
  Кафанов оценил перспективы Сафонова стать основным вратарем «ПСЖ» после ухода Доннаруммы

Кафанов оценил перспективы Сафонова стать основным вратарем «ПСЖ» после ухода Доннаруммы

Вчера, 22:22
2

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов сравнил Матвея Сафонова с новым голкипером «ПСЖ» Люкой Шевалье.

«Обсуждали ситуацию с вратарями в «ПСЖ». Скажу только, что все у Матвея идет с хорошей перспективой в клубе.

Способен ли Сафонов стать основным голкипером «ПСЖ» после ухода Доннаруммы? Верю, что да. Шансов как минимум не меньше, чем в прошлом году. Скажем так, Матвей ни в чем не слабее Шевалье», – заявил Кафанов.

  • В прошлом сезоне Сафонов пропустил 13 голов в 17 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 20 миллионов евро.

Еще по теме:
Кафанов не созванивался с Сафоновым, выигравшим Суперкубок УЕФА 3
Кафанов: «Только один вратарь сборной России не дал повода усомниться в себе» 11
Кафанов отреагировал на слухи, что «ПСЖ» пожертвует Сафоновым ради украинца Забарного 6
Источник: «Р-Спорт»
Франция. Лига 1 ПСЖ Россия Доннарумма Джанлуиджи Сафонов Матвей Шевалье Люка Кафанов Виталий
Комментарии (2)
fakeid
1755546481
откуда вообще раскопали эту шевалью? в суперкубке такую дуру пропустил, что даже наверное максименков не смог бы повторить, хотя он умеет.
Ответить
