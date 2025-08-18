Кафанов не созванивался с Сафоновым, выигравшим Суперкубок УЕФА

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что не связывался с Матвеем Сафоновым в последние дни, несмотря на новый трофей в его карьере.

«ПСЖ» в матче за Суперкубок УЕФА победил «Тоттенхэм» по пенальти, отыгравшись с 0:2.

Российский голкипер провел всю игру в запасе.

– На днях Матвей Сафонов завоевал очередной трофей в составе «ПСЖ», выиграв Суперкубок УЕФА. Созванивались с ним перед включением его в расширенный состав?

– Пока что нет, у нас был разговор с Матвеем перед Суперкубком УЕФА. Говорили, что скоро созвонимся, обсудим, как будем задействовать его в предстоящих играх сборной с Иорданией и Катаром.