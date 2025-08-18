Кафанов: «Только один вратарь сборной России не дал повода усомниться в себе»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал выбор основного голкипера для национальной команды.

– Еще два игрока основной вратарской обоймы – Александр Максименко и Станислав Агкацев.

– Недавно был на тренировках «Спартака», общался с тренерами вратарей команды и с самим Александром. Текущая ситуация и положение в таблице никак не повлияли на его психологическое состояние и на его уверенность.

Стас [Агкацев] пока единственный из всех кандидатов, выступающих в России, кто не дал повода усомниться, что он должен быть вызван в сборную.

Очень бы хотелось, чтобы он провeл этот сезон не хуже предыдущего, в котором он был признан лучшим игроком РПЛ. Хочу пожелать Стасу, чтобы он удержал высокую планку, которую поднял в прошлом году.