«Как он сдал!»: Орлов предъявил «большие претензии» игроку «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов недоволен игрой латераля «Зенита» Дугласа Сантоса.
- Бразилец удалился в матче 5-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).
- Игрок в «Зените» 6 лет.
- У Дугласа контракт до лета 2027 года.
«У меня большие претензии к Дугласу Сантосу. Как он сдал! Его уже нельзя назвать лучшим левым защитником чемпионата. Столько брака в передачах... Играет довольно посредственно. Ну и удаление. Вторая желтая. Если ты опаздываешь к мячу, зачем фолишь? Наступ – это стопроцентный «горчичник».
А Дуглас, на секундочку, капитан команды... Да и в атаке бразилец не помощник. Раньше он выполнял великолепные диагонали. Где они? Вот вышедший на замену Вега сейчас выглядит предпочтительнее», – сказал Орлов.
Источник: «Спорт-Экспресс»