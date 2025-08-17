Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Как он сдал!»: Орлов предъявил «большие претензии» игроку «Зенита»

«Как он сдал!»: Орлов предъявил «большие претензии» игроку «Зенита»

Вчера, 23:19
3

Комментатор Геннадий Орлов недоволен игрой латераля «Зенита» Дугласа Сантоса.

  • Бразилец удалился в матче 5-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).
  • Игрок в «Зените» 6 лет.
  • У Дугласа контракт до лета 2027 года.

«У меня большие претензии к Дугласу Сантосу. Как он сдал! Его уже нельзя назвать лучшим левым защитником чемпионата. Столько брака в передачах... Играет довольно посредственно. Ну и удаление. Вторая желтая. Если ты опаздываешь к мячу, зачем фолишь? Наступ – это стопроцентный «горчичник».

А Дуглас, на секундочку, капитан команды... Да и в атаке бразилец не помощник. Раньше он выполнял великолепные диагонали. Где они? Вот вышедший на замену Вега сейчас выглядит предпочтительнее», – сказал Орлов.

Еще по теме:
Орлов высказался о доверии Семаку в «Зените» 9
Орлов высказался о будущем Станковича в «Спартаке» 6
Орлов недоволен игрой «Зенита» против «Спартака»: «О чемпионстве можно забыть» 12
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Дуглас Сантос Орлов Геннадий
Рекомендуем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1755462573
Отпустите его в Гималаи.
Ответить
andrei-sarap-yandex
1755463434
СЕМАК ВИНОВЕН
Ответить
Ловкий Бубен
1755465064
Сантос действительно сдал, тень былого прошлого, но это возраст ничего не поделаешь
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
2
Бедствие «Спартака» в зоне стыков, поражение «Динамо» от ЦСКА, Батраков поставил условие «Манчестер Сити» и другие новости
00:55
Морено – после 1:5 от «Краснодара»: «Позорное судейство, над нами просто смеялись»
00:02
2
«Как он сдал!»: Орлов предъявил «большие претензии» игроку «Зенита»
Вчера, 23:19
3
Босс «Динамо» прокомментировал неудачный старт Карпина
Вчера, 23:07
1
Слишкович двумя словами отреагировал на падение «Спартака» в зону стыков после матча «Оренбурга»
Вчера, 22:58
2
Андронов: «Кто конкретно внушил «Динамо», что Карпин – хороший тренер?»
Вчера, 22:44
12
РПЛ. «Краснодар» разгромил «Сочи» (5:1) и вышел на 2-е место, у Сперцяна 2+1
Вчера, 22:25
4
Врач дал совет Луневу, что закидывать за щеку вместо снюса
Вчера, 22:17
3
В «Спартаке» может смениться один из руководителей
Вчера, 22:02
3
Все новости
Все новости
Рабинер прокомментировал 1:3 «Динамо» от ЦСКА
00:45
Акинфеев выпрашивает деньги для ЦСКА в соцсети
00:25
Мусаев прокомментировал 5:1 против «Сочи»
00:12
Слишкович двумя словами отреагировал на падение «Спартака» в зону стыков после матча «Оренбурга»
Вчера, 22:58
2
Андронов: «Кто конкретно внушил «Динамо», что Карпин – хороший тренер?»
Вчера, 22:44
12
Новичок «Динамо» Рубенс описал РПЛ двумя словами
Вчера, 22:35
1
ВидеоОбзор матча «Краснодар» – «Сочи» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:27
РПЛ. «Краснодар» разгромил «Сочи» (5:1) и вышел на 2-е место, у Сперцяна 2+1
Вчера, 22:25
4
Врач дал совет Луневу, что закидывать за щеку вместо снюса
Вчера, 22:17
3
В «Спартаке» может смениться один из руководителей
Вчера, 22:02
3
ФотоИгрок «Динамо» употреблял снюс во время матча с ЦСКА
Вчера, 21:56
7
Экс-судья ФИФА заявил, что Левников должен был удалить Лещука
Вчера, 21:48
2
Карпин объяснил замену Зайнутдинова в перерыве игры с ЦСКА
Вчера, 21:29
1
Челестини считает, что ЦСКА мог разгромить «Динамо»
Вчера, 21:14
3
ФотоЦСКА пожалуется на 2 решения Левникова в ЭСК
Вчера, 21:00
9
Карпин сказал, как будет выводить «Динамо» из сложившейся ситуации
Вчера, 20:48
6
«Спартак» заинтересовался игроком из чемпионата Нидерландов
Вчера, 20:40
10
Орлов высказался о доверии Семаку в «Зените»
Вчера, 20:15
9
ВидеоОбзор матча «Динамо» – ЦСКА голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:55
1
РПЛ. ЦСКА победил «Динамо», забив 3 гола в первом тайме
Вчера, 19:55
49
Экс-судья ФИФА назвал ошибочным решение Левникова не назначать пенальти в ворота «Динамо»
Вчера, 19:51
18
«Спартак» договорился с «Локомотивом» о трансфере Самошникова
Вчера, 19:38
5
Кушанашвили резко высказался об игре «Динамо»
Вчера, 19:27
4
Орлов высказался о будущем Станковича в «Спартаке»
Вчера, 19:19
6
ВидеоЦСКА забил «Динамо» 3 гола в первом тайме
Вчера, 19:01
13
В «Спартаке» определились с ближайшим будущим Станковича
Вчера, 18:56
9
ЦСКА может арендовать игрока из Чемпионшипа
Вчера, 18:30
2
«Саутгемптон» увеличил сумму предложения по Сперцяну
Вчера, 18:15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 