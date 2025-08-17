«Как он сдал!»: Орлов предъявил «большие претензии» игроку «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов недоволен игрой латераля «Зенита» Дугласа Сантоса.

Бразилец удалился в матче 5-го тура РПЛ против «Спартака» (2:2).

Игрок в «Зените» 6 лет.

У Дугласа контракт до лета 2027 года.

«У меня большие претензии к Дугласу Сантосу. Как он сдал! Его уже нельзя назвать лучшим левым защитником чемпионата. Столько брака в передачах... Играет довольно посредственно. Ну и удаление. Вторая желтая. Если ты опаздываешь к мячу, зачем фолишь? Наступ – это стопроцентный «горчичник».

А Дуглас, на секундочку, капитан команды... Да и в атаке бразилец не помощник. Раньше он выполнял великолепные диагонали. Где они? Вот вышедший на замену Вега сейчас выглядит предпочтительнее», – сказал Орлов.