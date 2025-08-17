Новичок «Динамо» Рубенс описал РПЛ двумя словами

Полузащитник «Динамо» Рубенс поделился впечатлениями от РПЛ.

«В РПЛ другой уровень в сравнении с тем, как мы играем в Бразилии. Интенсивность высокая. Это другой футбол. Тебе нужно привыкать много бегать, бороться. Это хороший чемпионат.

Если считать силу и борьбу, то РПЛ сильнее чемпионата Бразилии», – сказал Рубенс.