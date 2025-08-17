«Саутгемптон» увеличил сумму предложения по Сперцяну

«Саутгемптон» предложил за трансфер полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна 14 миллионов долларов + процент от перепродажи. Игрока сборной Армении хочет видеть в своей команде главный тренер клуба Чемпионшипа Уилл Стилл.

Ранее «Саутгемптон» предлагал за игрока 11 миллионов долларов.

«После чемпионского сезона [владелец «Краснодара»] Сергей Николаевич [Галицкий] пообещал Эдо [Сперцяну], что не будет препятствовать его уходу, если в клуб поступит достойный оффер и футболист будет заинтересован в переходе.

В минувшую пятницу между Галицким и Сперцяном состоялся разговор, где Эдо озвучили, что 11 миллионов долларов недостаточно и клуб будет ждать от «Саутгемптона» нового предложения», – написал журналист Иван Карпов.

Сейчас английский клуб увеличил сумму, чтобы убедить Галицкого отпустить игрока.