Батраков поставил условие «Манчестер Сити» перед трансфером

Сегодня, 16:14
7

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о возможном переходе игрока в «Манчестер Сити».

Агент донес позицию, что Батраков согласится только на прямой переход на «Этихад».

– Пишут, что прямой переход в «Ман Сити» нереален, и если трансфер возможен, то через какой‑то третий клуб, который входит в City Group.

– Выскажу общую позицию – мою и Алексея. Абсолютно неправильно по отношению к своей стране сейчас делать промежуточные шаги, какой бы большой клуб ни был, и как бы я высоко ни ценил Гвардиолу (а я его считаю лучшим тренером в футболе вообще на данный момент).

Однако Россия для нас – не пустой звук. И мы очень дорожим этим. И делать какие‑то комбинации, чтобы сделать нашим политическим противникам хорошо и удобно, а они потом хихикали о том, что Батраков перешел туда все‑таки через промежуточный клуб – это в корне неправильно. Мы этого делать не будем.

– Ну то есть переход в условную «Жирону», чтобы потом через нее перейти в «Сити», точно рассматриваться не будет?

– Абсолютно. Если они хотят нормализовать с нами отношения, пусть выстроят отношения с Российским футбольным союзом так, чтобы переход мог состояться напрямую без всяких дополнительных комбинаций.

  • 20-летний Батраков в сезоне РПЛ провел 5 матчей, забил 6 голов.
  • Игрок стоит 12 миллионов евро.
  • У футболиста 5 матчей за сборную России, 2 гола.

Еще по теме:
Гранд АПЛ ведет детальную работу по Батракову 3
Агент Батракова исключил летний уход из «Локо»: «Руководство не пойдет на продажу лучшего игрока» 1
Талалаев – после матча с «Локо»: «Хватит о Батракове, он лежал на поле больше, чем вся «Балтика» 14
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Локомотив Манчестер Сити Батраков Алексей
Интерес
1755437688
Надеюсь,что это не слова.
Ответить
rash1959
1755437915
В таком случае будет патриотом всегда... в РПЛ.
Ответить
BarStep
1755437918
Достойная позиция, уважаю!
Ответить
Garrincha58
1755439931
Зачем ему этот Ман Сити чтобы сидеть на лавке пусть здесь играет нас радует голами а не протирать портки как это делает в Сан-Себастьяне
Ответить
Сергей-Куприянов-vkontakt
1755441023
Будет прямой переход и долой патриотизм,поедем в Англию играть?))) Это какая то овечкинщина)))
Ответить
Plyash
1755443304
Молодцы ребята , очень достойно себя ведут , пусть англосаксы уважают наше реноме .
Ответить
  • Читайте нас: 