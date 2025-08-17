Батраков поставил условие «Манчестер Сити» перед трансфером

Владимир Кузьмичев, агент полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова, высказался о возможном переходе игрока в «Манчестер Сити».

Агент донес позицию, что Батраков согласится только на прямой переход на «Этихад».

– Пишут, что прямой переход в «Ман Сити» нереален, и если трансфер возможен, то через какой‑то третий клуб, который входит в City Group.

– Выскажу общую позицию – мою и Алексея. Абсолютно неправильно по отношению к своей стране сейчас делать промежуточные шаги, какой бы большой клуб ни был, и как бы я высоко ни ценил Гвардиолу (а я его считаю лучшим тренером в футболе вообще на данный момент).

Однако Россия для нас – не пустой звук. И мы очень дорожим этим. И делать какие‑то комбинации, чтобы сделать нашим политическим противникам хорошо и удобно, а они потом хихикали о том, что Батраков перешел туда все‑таки через промежуточный клуб – это в корне неправильно. Мы этого делать не будем.

– Ну то есть переход в условную «Жирону», чтобы потом через нее перейти в «Сити», точно рассматриваться не будет?

– Абсолютно. Если они хотят нормализовать с нами отношения, пусть выстроят отношения с Российским футбольным союзом так, чтобы переход мог состояться напрямую без всяких дополнительных комбинаций.