Титов дал рекомендацию «Спартаку», как быть со Станковичем

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов считает, что главный тренер Деян Станкович должен продолжать работу.

В 5-м туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (2:2).

«Спартак» идет в РПЛ 11-м.

У Станковича контракт до лета 2027 года.

«Станковича однозначно нужно оставлять. Почему? Поймите, каждый раз мы кого-то ищем...сейчас будет новый тренер. Дайте человеку Станковичу время. Пусть работает. Если бы было 3:2 были бы все довольны.

Я доволен, что «Спартак» не проиграл, что многие прогнозировали, и тем, что «Спартак» доминировал. Единственное, когда игра была в большинстве, хотелось, чтобы это было немного по-другому», – сказал Титов.