Титов дал рекомендацию «Спартаку», как быть со Станковичем

Сегодня, 20:43
1

Бывший капитан «Спартака» Егор Титов считает, что главный тренер Деян Станкович должен продолжать работу.

  • В 5-м туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с «Зенитом» (2:2).
  • «Спартак» идет в РПЛ 11-м.
  • У Станковича контракт до лета 2027 года.

«Станковича однозначно нужно оставлять. Почему? Поймите, каждый раз мы кого-то ищем...сейчас будет новый тренер. Дайте человеку Станковичу время. Пусть работает. Если бы было 3:2 были бы все довольны.

Я доволен, что «Спартак» не проиграл, что многие прогнозировали, и тем, что «Спартак» доминировал. Единственное, когда игра была в большинстве, хотелось, чтобы это было немного по-другому», – сказал Титов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Титов Егор Станкович Деян
Восемь очков отставания после пяти туров-это мелочь.Пусть работает! Правда,все наши "выдающиеся специалисты" говорили,что к пятому туру всё встанет на свои места,но пока этого не видно ни у одной команды,впавшей в кризис с первых туров. Сейчас Ловчев-Бубнов и т.д.остаканятся и выдадут своё мнение.А там и Червь с Заремой подтянутся.Будет весело.
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
1
«Спартаку» предложили Бенитеса вместо Станковича
21:18
6
ВидеоБолельщики «Спартака» едва не подрались из-за Соболева
21:05
1
Станкович прокомментировал ничью «Спартака» с «Зенитом»
20:33
4
ВидеоФанаты «Спартака» атаковали Соболева и предлагали ему деньги
20:27
23
ВидеоРеакция Соболева на гол «Спартаку»
20:10
5
Станкович не пришел на пресс-конференцию после матча с «Зенитом»
20:00
6
Семак прокомментировал ничью «Зенита» со «Спартаком»
19:51
10
РПЛ. «Спартак» в большинстве не удержал победу над «Зенитом» (2:2)
19:28
173
ВидеоСоболев в меньшинстве забил «Спартаку» на «Лукойл Арене»
18:59
5
Семак прокомментировал судейство в матче со «Спартаком»
20:55
4
Титов дал рекомендацию «Спартаку», как быть со Станковичем
20:43
1
ВидеоРеакция Соболева на гол «Спартаку»
20:10
5
Станкович не пришел на пресс-конференцию после матча с «Зенитом»
20:00
6
Семак прокомментировал ничью «Зенита» со «Спартаком»
19:51
10
Президент РПЛ определил лучший матч сезона
19:42
2
РПЛ. «Спартак» в большинстве не удержал победу над «Зенитом» (2:2)
19:28
173
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
19:27
Галактионов прокомментировал спасение «Локомотива» в матче с «Балтикой»
19:23
7
ВидеоСоболев в меньшинстве забил «Спартаку» на «Лукойл Арене»
18:59
5
«Зенит» уступает 1:2 «Спартаку» и остался в меньшинстве
18:50
1
Булыкин оценил вероятность отставки Карпина в случае поражения от ЦСКА
18:45
1
ВидеоДебютный гол Жедсона вывел «Спартак» вперед в матче с «Зенитом»
18:22
9
Самая красивая ведущая «Матч ТВ» описала Карпина двумя словами
18:13
5
Стало известно, обсуждали ли Путин и Трамп на Аляске возвращение России в мировой футбол
18:04
4
«Матч ТВ» экстренно заменил комментатора на «Спартак» – «Зенит», назначив Черданцева
17:40
10
Семак высказался перед матчем со «Спартаком»
17:28
2
ВидеоТалалаев улегся на газон во время матча с «Локомотивом»
17:21
2
Аршавин спросил у Станковича про отставку, на что Деян ответил: «Ты задашь этот вопрос Семаку?»
17:12
7
Станкович высказался о вероятности отставки после матча с «Зенитом»
17:04
3
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
16:54
2
РПЛ. «Балтика» отобрала очки у лидирующего «Локомотива» (1:1)
16:54
27
«Зенит» сыграет со «Спартаком» без русских полевых футболистов
16:44
30
ВидеоГлава «Зенита» применил силу к игроку «Спартака»
16:33
6
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Зенит»: 16 августа
16:22
25
Губерниев отреагировал на критику Бубнова в свой адрес
16:20
2
ВидеоТалалаев с матами ворвался в прямой эфир во время матча с «Локомотивом»
16:10
9
Реакция фанатов «Спартака» на приезд Соболева на «Лукойл Арену»
16:00
6
  • Читайте нас: 