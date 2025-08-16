Стали известны стартовые составы на матч 5 тура чемпионата России в котором сыграют «Спартак» и «Зенит». Игра состоится 16 августа, начало встречи запланировано на 17:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Литвинов, Денисов, Умяров, Мартинс, Жедсон, Барко, Маркиньос, Угальде.

Главный тренер: Деян Станкович

«Зенит»: Адамов, Сантос, Дркушич, Алип, Барриос, Вендел, Жерсон, Энрике, Мантуан, Педро, Кассьерра.

Главный тренер: Сергей Семак

