Стали известны стартовые составы на матч 5 тура чемпионата России в котором сыграют «Спартак» и «Зенит». Игра состоится 16 августа, начало встречи запланировано на 17:30 по мск.
Стартовые составы на матч:
«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Литвинов, Денисов, Умяров, Мартинс, Жедсон, Барко, Маркиньос, Угальде.
Главный тренер: Деян Станкович
«Зенит»: Адамов, Сантос, Дркушич, Алип, Барриос, Вендел, Жерсон, Энрике, Мантуан, Педро, Кассьерра.
Главный тренер: Сергей Семак
Источник: «Бомбардир»