Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Спартак - Зенит Матчи РПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Зенит»: 16 августа

Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Зенит»: 16 августа

Сегодня, 16:22

Стали известны стартовые составы на матч 5 тура чемпионата России в котором сыграют «Спартак» и «Зенит». Игра состоится 16 августа, начало встречи запланировано на 17:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Спартак»: Максименко, Дуарте, Бабич, Литвинов, Денисов, Умяров, Мартинс, Жедсон, Барко, Маркиньос, Угальде.

Главный тренер: Деян Станкович

«Зенит»: Адамов, Сантос, Дркушич, Алип, Барриос, Вендел, Жерсон, Энрике, Мантуан, Педро, Кассьерра.

Главный тренер: Сергей Семак

С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!

Еще по теме:
Мостовой высказался о потенциальной отставке Станковича из «Спартака» 1
Губерниев спрогнозировал исход матча «Спартак» – «Зенит» 14
Генич спрогнозировал ход матча «Спартак» – «Зенит» 12
Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Икстоляникс-Нибиру-vkonta
1755350890
Что за состав? У ФКГазпромФламенго ни одного воспитанника российского футбола в старте
Ответить
val69
1755351103
Ну, если Денисов в старте, значит станкович сознательно ускоряет свой отъезд...
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
1
ВидеоТалалаев с матами ворвался в прямой эфир во время матча с «Локомотивом»
16:10
Реакция фанатов «Спартака» на приезд Соболева на «Лукойл Арену»
16:00
4
Жена Тикнизяна Ромашкина поделилась впечатлениями от Белграда: «Очень обидно»
15:29
4
ВидеоХиль забил за шиворот Митрюшкину в матче с «Локо»
15:20
3
10 лучших капитанов «Спартака» в 21-м веке
14:53
3
В «Сьоне» объяснили пропажу Миранчука
14:44
3
Фото«Не буду спорить»: самая красивая ведущая «Матч ТВ» высказалась о своем статусе
14:28
14
Губерниев спрогнозировал исход матча «Спартак» – «Зенит»
14:01
14
Нейросеть предсказала, кто победит в драке между Сафоновым и Забарным
13:34
7
Все новости
Все новости
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Зенит»: 16 августа
16:22
Губерниев отреагировал на критику Бубнова в свой адрес
16:20
Гаджиев: «Заболотный становится российским героем»
15:45
«Ни то ни се»: Лепехин – о 25-миллионном новичке «Зенита»
15:11
2
Мостовой высказался о потенциальной отставке Станковича из «Спартака»
15:00
1
10 лучших капитанов «Спартака» в 21-м веке
14:53
3
Фото«Не буду спорить»: самая красивая ведущая «Матч ТВ» высказалась о своем статусе
14:28
14
Где смотреть матч «Краснодар» – «Сочи»: во сколько прямая трансляция: 17 августа 2025
14:25
Где смотреть матч «Динамо» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 17 августа 2025
14:21
Бубнов раскрыл английский клуб, куда его приглашали
14:17
Где смотреть матч «Рубин» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 17 августа 2025
14:15
Где смотреть матч «Акрон» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 17 августа 2025
14:13
Губерниев спрогнозировал исход матча «Спартак» – «Зенит»
14:01
14
Комличенко описал Батракова одним словом
13:43
Бакаев обратился к Садыгову, который ему должен деньги
13:24
3
Черданцев дал «Спартаку» рекомендацию насчет нового тренера
13:15
4
Смолов: «Спартак» с детства не нравится, это мой раздражитель»
13:06
5
Терехов – о долге «Химок»: «Клуб должен всему миру, а Садыгов говорит, что он не при делах»
12:55
Реакция Губерниева на встречу Путина и Трампа на Аляске
12:42
9
Букмекеры определили фаворита на замену Станковичу в «Спартаке»
12:05
3
Новичок ЦСКА Виктор назвал экс-игрока команды, которым восхищается: «Он мой друг»
11:42
3
Семин прокомментировал лидерство «Локомотива» в РПЛ
11:29
3
Генич спрогнозировал ход матча «Спартак» – «Зенит»
11:16
12
Перрен объяснил, в чем РПЛ лучше Лиги 1
10:50
5
Комличенко прокомментировал отказ «Спартаку»
10:43
6
Бакаев: «У меня есть теория, почему фанаты «Спартака» хейтили Кононова»
10:32
6
Карпин заявил, что уровень РПЛ растет
10:23
4
Карпина сравнили с Хаби Алонсо
10:12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 