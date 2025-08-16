Введите ваш ник на сайте
Дзюба выложил провокационное видео: «Мне плевать на вас!»

Сегодня, 00:20
4

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба опубликовал ролик под песню Майкла Джексона «They Don’t Care About Us».

36-летний футболист показал, как празднует забитые мячи.

Видео сопровождают субтитры на русском с переводом слов песни: «Бейте меня, вы никогда не сможете сломать меня! Заставляйте меня, вам никогда не сломать меня! Обманывайте меня, судите меня. Все меня обманывают! Бейте меня, убивайте меня, не ваше дело! Я хочу сказать лишь одно: «Мне плевать на вас!»

  • В новом сезоне Дзюба забил 2 гола и сделал 2 ассиста в 4 матчах.

Источник: телеграм-канал Артема Дзюбы
Россия. Премьер-лига Акрон Дзюба Артем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andrei-sarap-yandex
1755293700
а нам НАСРАТЬ
Ответить
bumer_moscow
1755293707
Было бы плевать не делал такое видео.
Ответить
56rtl@$
1755294468
Тихонов был прав когда сказал про Дзюбу--Этого дебила надо отправить на фронт.
Ответить
Иннокентий-Смоктуновский-
1755295347
Клоун
Ответить
