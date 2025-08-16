Дзюба выложил провокационное видео: «Мне плевать на вас!»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба опубликовал ролик под песню Майкла Джексона «They Don’t Care About Us».

36-летний футболист показал, как празднует забитые мячи.

Видео сопровождают субтитры на русском с переводом слов песни: «Бейте меня, вы никогда не сможете сломать меня! Заставляйте меня, вам никогда не сломать меня! Обманывайте меня, судите меня. Все меня обманывают! Бейте меня, убивайте меня, не ваше дело! Я хочу сказать лишь одно: «Мне плевать на вас!»