Канчельскис: «В «Спартаке» работают стрелочники и нефутбольные люди»

Андрей Канчельскис считает, что в руководстве «Спартака» нет профессионалов.
«В «Спартаке» работают стрелочники и нефутбольные люди, для меня это очевидно.
Каждый раз, когда случается кризис, они начинают переводить стрелки друг на друга и обвинять друг друга в проблемах.
Вот вам и народная команда. Не жду от «Спартака» хороших результатов из-за того, что в клубе сейчас не видно профессионалов», – сказал Канчельскис.
- У «Спартака» 1 победа в 5 последних матчах.
- В РПЛ они идут на 11-м месте.
- Следующий соперник – «Зенит» (16 августа).
Источник: «Евро-футбол»