Канчельскис: «В «Спартаке» работают стрелочники и нефутбольные люди»

Андрей Канчельскис считает, что в руководстве «Спартака» нет профессионалов.

«В «Спартаке» работают стрелочники и нефутбольные люди, для меня это очевидно.

Каждый раз, когда случается кризис, они начинают переводить стрелки друг на друга и обвинять друг друга в проблемах.

Вот вам и народная команда. Не жду от «Спартака» хороших результатов из-за того, что в клубе сейчас не видно профессионалов», – сказал Канчельскис.