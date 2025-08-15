Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Канчельскис: «В «Спартаке» работают стрелочники и нефутбольные люди»

Канчельскис: «В «Спартаке» работают стрелочники и нефутбольные люди»

Сегодня, 22:10
2

Андрей Канчельскис считает, что в руководстве «Спартака» нет профессионалов.

«В «Спартаке» работают стрелочники и нефутбольные люди, для меня это очевидно.

Каждый раз, когда случается кризис, они начинают переводить стрелки друг на друга и обвинять друг друга в проблемах.

Вот вам и народная команда. Не жду от «Спартака» хороших результатов из-за того, что в клубе сейчас не видно профессионалов», – сказал Канчельскис.

  • У «Спартака» 1 победа в 5 последних матчах.
  • В РПЛ они идут на 11-м месте.
  • Следующий соперник – «Зенит» (16 августа).

Источник: «Евро-футбол»
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1755285724
стыд, позор, тарасофка)
Ответить
БАЗАРА НЕТ
1755285777
Не работают а зарабатывают на смутных трансферам и делишках с судьями
Ответить
...уефан
1755285924
...О, Алладин, назови нам их имена! Мы превратим их в камень!...
Ответить
