Названо условие, при котором «Спартак» может снизить цену на Угальде

«Спартак» может согласиться на снижение стоимости нападающего Манфреда Угальде с 25 до 20 миллионов евро при условии, если в соглашении пропишут для красно-белых процент от следующего трансфера игрока.
На игрока претендует «Фейеноорд», который пока не готов выплачивать всю сумму одним платежом. При этом любой вариант с арендой Угальде «Спартак» отклонит.
- 23-летний Угальде в нынешнем сезоне провел за «Спартак» 5 матчей.
- Transfermarkt оценивает стоимость костариканца в 15 миллионов евро.
- Его контракт с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2028 года.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»