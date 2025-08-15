Названо условие, при котором «Спартак» может снизить цену на Угальде

«Спартак» может согласиться на снижение стоимости нападающего Манфреда Угальде с 25 до 20 миллионов евро при условии, если в соглашении пропишут для красно-белых процент от следующего трансфера игрока.

На игрока претендует «Фейеноорд», который пока не готов выплачивать всю сумму одним платежом. При этом любой вариант с арендой Угальде «Спартак» отклонит.