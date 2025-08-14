Введите ваш ник на сайте
Быстров: «Зенит» и «Спартак» – худшие команды РПЛ прямо сейчас»

Сегодня, 19:58
11

Владимир Быстров высказался о неудачном старте «Спартака» и «Зенита» в РПЛ-2025/26.

  • Команды проведут очный матч в субботу, 16 августа, в 17:30 мск.
  • «Зенит» идет на 8-м месте в чемпионате России с 5 очками в 4 турах.
  • «Спартак» набрал 4 балла и занимает 11-ю строчку.

«Это две худшие команды прямо сейчас. Из того выбора, что у них есть, это две худшие команды.

Они укрепились, они напокупали [футболистов]. Какая разница, какую схему они будут играть? У них просто игроков на две команды, на два состава.

И то, что сейчас и Семак, и Станкович не справляются с этими командами, – это факт. Это налицо просто.

Четыре тура прошли – чем они занимались в предсезонке? Вот у меня вопрос. У них что, мало было времени?» – заявил Быстров.

Источник: «О, Родной Футбол!»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Быстров Владимир
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1755191552
Ну стоит признать, что тут Володька прав
Ответить
Garrincha58
1755192364
Молодец рубит правду матку не то что всякие Родимые затыкают всем рот
Ответить
andr45
1755192899
Проведенные расчеты, по разработанной мною методике, получаем следующие результаты по итлгам 4 туров: 1. Локомотив — 453 балла 2. ЦСКА- 447 3. Рубин — 420 баллов 4. Краснодар — 294 балла 5. Динамо М — 273 балла 6. Спартак — 143 балла 7. Zenitе - 111 баллов
Ответить
Ziklop
1755194949
Семак дно и деградация, пишу уже не один год, он не тренер, просто спасали бразилы которые забивали на его установки и требования!!! Сейчас он всех неугодных убрал и с успехом пробивает дно, будет только хуже при медведе и семаке!!!!
Ответить
Серый212918
1755195257
Беги дядь Вов. (Любовь и голуби).
Ответить
timon2401
1755195436
А как же Валера??? Весь «свет» российских паспортистов под крылом!!! Рви — не хочу!! А нет, что-то пошло не так… Либо тренерский талант… Либо мастерство будущей элиты при изменениях лимита.
Ответить
Кривая да нелёгкая
1755197442
Прав Быстров
Ответить
Кривая да нелёгкая
1755197552
Гнать таких тренеришек из клубов
Ответить
VPERDIV SPARTAK
1755197888
Бездари а не тренеры
Ответить
