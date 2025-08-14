Быстров: «Зенит» и «Спартак» – худшие команды РПЛ прямо сейчас»

Владимир Быстров высказался о неудачном старте «Спартака» и «Зенита» в РПЛ-2025/26.

Команды проведут очный матч в субботу, 16 августа, в 17:30 мск.

«Зенит» идет на 8-м месте в чемпионате России с 5 очками в 4 турах.

«Спартак» набрал 4 балла и занимает 11-ю строчку.

«Это две худшие команды прямо сейчас. Из того выбора, что у них есть, это две худшие команды.

Они укрепились, они напокупали [футболистов]. Какая разница, какую схему они будут играть? У них просто игроков на две команды, на два состава.

И то, что сейчас и Семак, и Станкович не справляются с этими командами, – это факт. Это налицо просто.

Четыре тура прошли – чем они занимались в предсезонке? Вот у меня вопрос. У них что, мало было времени?» – заявил Быстров.