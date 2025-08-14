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  • Девушка Батракова высказалась о разнице в возрасте с 20-летним игроком «Локомотива»

Девушка Батракова высказалась о разнице в возрасте с 20-летним игроком «Локомотива»

14 августа 2025, 17:53
8

Девушка Алексея Батракова Ирина Подшибякина ответила в соцсетях на вопрос о разнице в возрасте с полузащитником «Локомотива».

– Вас не смущает разница в возрасте?

– Она не смущает ни нас, ни наших близких, которые знают и видят, какие у нас отношения. Как понимаю, смущает это общественность, но отношения-то наши, нам в них жить.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Локомотив Батраков Алексей
Комментарии (8)
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Burtaze
1755183377
под низ сойдёт пока.. а там видно будет..
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Красногорск_Фан
1755183381
Вот и правда нечего лезть в чужую спальню. Может спать с кем хочет пока Батраков так замечательно и результативно играет за Локомотив.
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...уефан
1755183416
...проблем ему не создавай и силёнок на игру оставляй, остальное - нам по барабану...
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k611
1755184021
Это личная жизнь футболиста, главное что это девушка, а не как у президента Франции - подозрительная личность...
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