Девушка Батракова высказалась о разнице в возрасте с 20-летним игроком «Локомотива»

Девушка Алексея Батракова Ирина Подшибякина ответила в соцсетях на вопрос о разнице в возрасте с полузащитником «Локомотива».
– Вас не смущает разница в возрасте?
– Она не смущает ни нас, ни наших близких, которые знают и видят, какие у нас отношения. Как понимаю, смущает это общественность, но отношения-то наши, нам в них жить.
- Об отношениях Батракова и Подшибякиной стало известно зимой.
- Они вместе отдыхали в Барселоне и ОАЭ.
- Батракову летом исполнилось 20 лет – он младше избранницы на 10 лет.
Источник: «Бомбардир»