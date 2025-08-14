Девушка Батракова высказалась о разнице в возрасте с 20-летним игроком «Локомотива»

Девушка Алексея Батракова Ирина Подшибякина ответила в соцсетях на вопрос о разнице в возрасте с полузащитником «Локомотива».

– Вас не смущает разница в возрасте?

– Она не смущает ни нас, ни наших близких, которые знают и видят, какие у нас отношения. Как понимаю, смущает это общественность, но отношения-то наши, нам в них жить.