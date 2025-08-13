Пономарев одним словом описал работу Челестини в ЦСКА

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев ответил, нравится ли ему игра команды после смены главного тренера.

В июне армейцы назначили Фабио Челестини вместо Марко Николича.

Они набрали 8 очков в 4 турах РПЛ и идут на 4-м месте в таблице лиги.

«Пока оцениваю работу Челестини на «отлично». Давно не получал такого удовольствия от игры.

Сами футболисты, наверное, тоже получают удовольствие. Они играют с улыбкой на лице, по‑мальчишески. Они не отрабатывают, а именно играют. Ведь футбол – это игра, а потом заработки.

Челестини на правильном пути. У команды хорошая физика и техника. Если будем так продолжать, то сможем стать первыми претендентами на звание чемпиона.

Но пока рано об это говорить. Непонятно, выдержат ли игроки этот темп», – сказал Пономарев.