Введите больше 2-х символов

Пономарев одним словом описал работу Челестини в ЦСКА

Сегодня, 18:40
3

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев ответил, нравится ли ему игра команды после смены главного тренера.

  • В июне армейцы назначили Фабио Челестини вместо Марко Николича.
  • Они набрали 8 очков в 4 турах РПЛ и идут на 4-м месте в таблице лиги.

«Пока оцениваю работу Челестини на «отлично». Давно не получал такого удовольствия от игры.

Сами футболисты, наверное, тоже получают удовольствие. Они играют с улыбкой на лице, по‑мальчишески. Они не отрабатывают, а именно играют. Ведь футбол – это игра, а потом заработки.

Челестини на правильном пути. У команды хорошая физика и техника. Если будем так продолжать, то сможем стать первыми претендентами на звание чемпиона.

Но пока рано об это говорить. Непонятно, выдержат ли игроки этот темп», – сказал Пономарев.

Источник: Betonmobile.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Челестини Фабио Пономарев Владимир
Цугундeр
1755100066
)) Два дефибриллятора, срочно деду.
Ответить
bset
1755100462
Когда назначали Челестини, говорит, что зря его поставили, что перспективы плохие и ЦСКА выше 6го места не закончит. Ждем обратного переобувания при следующем спаде команды.
Ответить
Этот чумный мир
1755101127
Оренбург, Акрон ??? Не, не видел .... Сектант ****
Ответить
Серый212918
1755105616
С такой чехардой с составом и трансферами, прав Пономарёв. Не помню те времена, когда игра команды доставляла такое удовольствие.
Ответить
18+
  • Читайте нас: 