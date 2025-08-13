Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Канчельскис: «Спартак» тратит как «Зенит», но эти деньги просто сгорают»

Канчельскис: «Спартак» тратит как «Зенит», но эти деньги просто сгорают»

Сегодня, 18:00
6

Андрей Канчельскис считает неэффективной работу «Спартака» на трансферном рынке.

«Посмотрите на суммы, за которые «Спартак» привозит новых игроков. Это большие деньги.

У клуба есть финансовые возможности, чтобы доминировать в РПЛ, но за последние десять лет не было ни одного сезона, когда «Спартак» реально превосходил бы всех остальных.

«Спартак» тратит как «Зенит», но эти деньги просто сгорают. Ими плохо распоряжаются», – сказал Канчельскис.

  • За последние три ТО «Спартак» потратил на новичков 77,38 млн евро.
  • Команда неудачно стартовала в РПЛ и идет на 11-м месте после 4 туров.
  • Траты «Зенита» за последние три ТО – 109,86 млн евро.

Еще по теме:
Канчельскис: «Думаю, Станкович уже собрал чемоданы» 4
Канчельскис: «Если Сафонов покинет «ПСЖ», это будет позор для клуба!» 19
Канчельскис: «Назовите ФИО руководителя «Спартака», пускай отвечает за это безобразие» 3
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Бр Спартак Канчельскис Андрей
Рекомендуем
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дубина
1755098361
Ага а у блох все норм!! Тратят на цыганей энрик да прочих пэдр по 30 мультов и че???
Ответить
andr45
1755099137
СЛАВНЫЙ ПУТЬ ВЕЛИКОГО ТРЕНЕРА С декабря 2009 по декабрь 2010 года — главный тренер «Торпедо-ЗИЛ»[45]. С декабря 2010 по 18 мая 2012 года — главный тренер футбольного клуба «Уфа»[47]. 20 июня 2012 года Канчельскис был назначен старшим тренером клуба «Волга» Нижний Новгород. Затем По окончании сезона 2012/2013 покинул «Волгу». 31 августа 2014 года был назначен главным тренером латвийской «Юрмалы»[ С 20 января по 26 апреля 2016 тренировал клуб ПФЛ «Солярис» Москва ................................................................... В декабре 2023 года был назначен главным тренером «Мурас Юнайтед», которую тренировал до июня 2024 г. В декабре 2023 года был назначен главным тренером «ДИНАМО» (Брянск)
Ответить
erybov1965
1755099799
Но в этом сезоне они неплохо и у «Зенита» горят.
Ответить
rattyboy
1755101940
Тупо пилят кубышку))))
Ответить
АртурZaСМ
1755104994
Хорош звиздеть "тратит как Зенит" 2 мега покупки Спартака (20+15) это одна обыденная покупка Зенита (35) Луис Энрике... это еще не берем в расчет Жерсона и других
Ответить
Главные новости
В «Торпедо» решили уволить Кононова – известно имя нового тренера
19:45
1
Фото«Милан» купил защитника за 23 миллиона
19:10
1
⚡️ Чалов близок к уходу из ПАОКа
19:00
4
Пономарев одним словом описал работу Челестини в ЦСКА
18:40
4
Саудовский клуб поспорит с «Динамо» за Миранчука
18:30
Кубок России. «Ахмат» впервые проиграл при Черчесове, пропустив на 95-й минуте от «Оренбурга» (1:2)
18:18
12
Гендиректор «Шахтера» высказался против возвращения российских команд в международные турниры
18:10
6
Канчельскис: «Спартак» тратит как «Зенит», но эти деньги просто сгорают»
18:00
6
Орлов объяснил, почему «Зенит» успешнее «Спартака» в российской истории
17:43
8
ЦСКА купит бразильского защитника: подробности
17:35
2
Все новости
Все новости
«Динамо» отозвало заявление в ЭСК РФС по итогам матча с «Сочи»
20:08
Три клуба обратились в ЭСК по итогам 4-го тура РПЛ
18:50
Гендиректор «Шахтера» высказался против возвращения российских команд в международные турниры
18:10
6
Канчельскис: «Спартак» тратит как «Зенит», но эти деньги просто сгорают»
18:00
6
Орлов объяснил, почему «Зенит» успешнее «Спартака» в российской истории
17:43
8
ЦСКА купит бразильского защитника: подробности
17:35
2
Тренер махачкалинского «Динамо»: «В «Спартак» не пойду»
17:26
3
Дивеев ответил, есть ли у него хроническая травма
16:56
«Спартак» упрекнули за поиск иностранца на замену Станковичу: «9 из 10 последних титулов – у русских тренеров»
16:29
5
Мостовой: «Карпин может еще какую-то сборную взять – женскую или пляжную»
16:04
Канчельскис: «Думаю, Станкович уже собрал чемоданы»
15:15
4
Смородская посоветовала «Спартаку» нового тренера: «Станкович – это какое-то несчастье»
14:28
5
Гончаренко высказался об ужесточении лимита на легионеров в РПЛ
13:51
Стала известна позиция «Спартака» по хавбеку из Серии A, которым интересуется «Зенит»
13:39
1
Вингер «Спартака»: «Уверены, что сможем обыграть «Зенит»
13:30
12
Рахимов высказался об интересе «Фиорентины» к Даку
13:11
Фото«Динамо» продлило контракт с центральным защитником
12:53
Быстров назвал идеального тренера для «Спартака»
12:28
9
Пономарев призвал Станковича не позорить «Спартак»
12:11
5
Экс-игрок «Зенита» назвал самую большую проблему команды
11:27
1
Кассьерра рассказал о настрое «Зенита» на игру со «Спартаком»
11:00
«Спартак» пытался вести переговоры с Джеррардом
10:45
8
Названа позиция, которую хочет укрепить «Спартак»
10:26
4
Червиченко оценил шансы «Спартака» на победу в РПЛ
09:30
1
Пономарев – о Карпине: «Ни черта не соображает в обороне»
09:11
9
Защитник «Динамо Мх» Пальцев: «Рассмеялся, когда пропустили от «Спартака»
04:25
5
ЦСКА согласовал контракт с бразильским защитником
00:36
«Мы же не лохи здесь»: Газизов рассказал, как «Спартак» пытался купить Пальцева
00:12
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 