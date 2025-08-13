Канчельскис: «Спартак» тратит как «Зенит», но эти деньги просто сгорают»

Андрей Канчельскис считает неэффективной работу «Спартака» на трансферном рынке.
«Посмотрите на суммы, за которые «Спартак» привозит новых игроков. Это большие деньги.
У клуба есть финансовые возможности, чтобы доминировать в РПЛ, но за последние десять лет не было ни одного сезона, когда «Спартак» реально превосходил бы всех остальных.
«Спартак» тратит как «Зенит», но эти деньги просто сгорают. Ими плохо распоряжаются», – сказал Канчельскис.
- За последние три ТО «Спартак» потратил на новичков 77,38 млн евро.
- Команда неудачно стартовала в РПЛ и идет на 11-м месте после 4 туров.
- Траты «Зенита» за последние три ТО – 109,86 млн евро.
Источник: «РБ Спорт»