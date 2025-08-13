Канчельскис: «Спартак» тратит как «Зенит», но эти деньги просто сгорают»

Андрей Канчельскис считает неэффективной работу «Спартака» на трансферном рынке.

«Посмотрите на суммы, за которые «Спартак» привозит новых игроков. Это большие деньги.

У клуба есть финансовые возможности, чтобы доминировать в РПЛ, но за последние десять лет не было ни одного сезона, когда «Спартак» реально превосходил бы всех остальных.

«Спартак» тратит как «Зенит», но эти деньги просто сгорают. Ими плохо распоряжаются», – сказал Канчельскис.