Рахимов высказался об интересе «Фиорентины» к Даку

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал информацию об интересе «Фиорентины» к покупке нападающего казанцев Мирлинда Даку.
– Насколько правдивы слухи об интересе к Даку?
– «Фиорентина» должна продать [Мойзе] Кена, я так понимаю, что к Даку есть интерес.
- Сообщалось, что 27-летний албанец заинтересован в переезде в Италию, а «Рубин» хочет получить за форварда 20 миллионов евро.
- В текущем сезоне Даку провел за казанцев 6 матчей, забил 5 голов, сделал 1 ассист.
- 25-летний нападающий «Фиорентины» Мойзе Кен в прошлом сезоне провел за команду 44 матча, забил 25 голов, сделал 3 ассиста.
Источник: официальный сайт «Рубина»