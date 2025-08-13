Рахимов высказался об интересе «Фиорентины» к Даку

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал информацию об интересе «Фиорентины» к покупке нападающего казанцев Мирлинда Даку.

– Насколько правдивы слухи об интересе к Даку?

– «Фиорентина» должна продать [Мойзе] Кена, я так понимаю, что к Даку есть интерес.