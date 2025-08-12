Введите ваш ник на сайте
Орлов высказался о лидерстве «Локомотива» в РПЛ

Сегодня, 21:43

Геннадий Орлов поделился мнением об успешном старте «Локомотива» в РПЛ-2025/26.

  • Московская команда выиграла все 4 матча в чемпионате.
  • Они одержали победы над «Сочи» (3:0), «Краснодаром» (2:1), «Пари НН» (3:2) и «Спартаком» (4:2).
  • Следующий соперник в РПЛ – «Балтика» (16 августа, 15:00 мск).

«Пример «Локомотива» показывает, что дело не в лимитах. Понятно, что прошло всего четыре тура, ещe играть и играть.

В команде есть несколько ключевых футболистов, и не дай бог, кто-то выпадет из-за травмы. Но они же сейчас поднялись так, потому что у команды замечательный тренер – Михаил Галактионов.

У него все ребята, которые подавали надежды в прошлом сезоне, в этом стали играть ещe лучше. Если они прогрессируют, значит, правильно выстроена учебно-тренировочная работа в клубе, в команде.

Звучит банально, не трендово, но это самое главное! И у них, в «Локомотиве», 10 россиян в основном составе. Академия клуба тоже работает замечательно, раз выпускает таких талантливых ребят, как Батраков.

Значит, надо эти образцы переносить и на другие клубы. Способных ребят много – нужно дать им возможность играть.

Но я думаю, даже «Локомотиву» ещe понадобится несколько иностранцев, чтобы укрепить оборону. В любом случае должна быть золотая середина», – сказал Орлов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Локомотив Орлов Геннадий
