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  • Орлов предостерег РПЛ от ужесточения лимита на легионеров: «Мы это все уже проходили»

Орлов предостерег РПЛ от ужесточения лимита на легионеров: «Мы это все уже проходили»

12 августа 2025, 15:15
8

Геннадий Орлов напомнил, какие негативные последствия возможны от введения нового лимита на легионеров.

  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
  • Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

«Разные мнения есть относительно лимита. Я многих наших тренеров знаю давным-давно. Проводились опросы на этот счeт. И большинство из них считают, что лучше бы вообще не было никаких лимитов.

У нас же благодаря лимиту сформировалось такое понятие, как «футболист с российским паспортом». Предположим, введут пропорцию: 6+5 в стартовом составе. Вы представляете, какая начнeтся игра агентов и какая головная боль снова возникнет у команд?

Как начнут переманивать россиян из клуба в клуб! Цены и зарплаты снова повысятся. Цена качеству и близко не будет соответствовать! Мы это всe уже проходили.

Футболисты, как и любые спортсмены, должны выигрывать конкуренцию. Сколько примеров мы видим, когда человек приходит в команду и останавливается в росте!

А почему? Так он уже доволен контрактом, и всe. Эта проблема у нас сплошь и рядом. Поэтому я и призываю послушать тренеров», – сказал Орлов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Орлов Геннадий
Комментарии (8)
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neim
1755002386
... "Сколько примеров мы видим, когда человек приходит в команду и останавливается в росте!"... Да, мы это постоянно видим в Зените. Скупают игроков просто иак, чтобы другим не достались !
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Иван Петров 1986
1755002479
Надо не ужесточать лимит, а вообще разогнать их всех. Пусть наши ребята играют.
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subbotaspartak
1755003412
...Мы это всe уже проходили... Повторение - мать учения...
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Dr Metal
1755003623
в чем проблема? там все бразильцы уже россияне
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BarStep
1755008431
И он прав как никогда.. По этому поводу ещё покойный ныне Кройф говорил, почему он вывел Корнеева из основы Барсы. Помнит кто?
Ответить
zra78
1755009041
Надо до трёх легов в команде делать и причём паспортных зулусов за россиян не считать
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Бриг
1755011924
Это БЕЗЫЗБЕЖНО для России. Качнулись влево? Качнемся вправо!
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anatolich72
1755012803
Боль начнётся у толстосумов, остальные 12 команд будут в плюсе.
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