Орлов предостерег РПЛ от ужесточения лимита на легионеров: «Мы это все уже проходили»

Геннадий Орлов напомнил, какие негативные последствия возможны от введения нового лимита на легионеров.

Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.

При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.

Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

«Разные мнения есть относительно лимита. Я многих наших тренеров знаю давным-давно. Проводились опросы на этот счeт. И большинство из них считают, что лучше бы вообще не было никаких лимитов.

У нас же благодаря лимиту сформировалось такое понятие, как «футболист с российским паспортом». Предположим, введут пропорцию: 6+5 в стартовом составе. Вы представляете, какая начнeтся игра агентов и какая головная боль снова возникнет у команд?

Как начнут переманивать россиян из клуба в клуб! Цены и зарплаты снова повысятся. Цена качеству и близко не будет соответствовать! Мы это всe уже проходили.

Футболисты, как и любые спортсмены, должны выигрывать конкуренцию. Сколько примеров мы видим, когда человек приходит в команду и останавливается в росте!

А почему? Так он уже доволен контрактом, и всe. Эта проблема у нас сплошь и рядом. Поэтому я и призываю послушать тренеров», – сказал Орлов.