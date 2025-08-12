Введите ваш ник на сайте
Орлов выдвинул предложения по лимиту на легионеров

Сегодня, 12:40
7

Комментатор Геннадий Орлов сказал, кто должен определять лимит на легионеров в РПЛ.

«Кто должен определять пропорции в лимите? Я убеждeн, что это должны делать специалисты футбола, и прежде всего практикующие тренеры. Они создают команды, воспитывают футболистов, готовят их – кому как не им знать всю эту историю и все трудности, которые сейчас есть? На их мнение и нужно опираться.

Для этого есть исполком РФС. И любое решение, которое они примут, будет легитимным. А искусственно навязывать тот или иной формат со стороны – несерьeзно.

У нас есть Газзаев – Кубок УЕФА выигрывал. Есть двукратные чемпионы страны Сeмин и Бердыев. У Олега Романцева девять золотых медалей. Обязательно стоит выслушать и действующих тренеров. Без иностранцев даже – пусть одни россияне выскажутся.

Прежде чем принять предыдущий лимит, исполком РФС тоже опрашивал всех, проводил заседания. Было бы хорошо собрать всех наших тренеров на конференции, чтобы они поделились своим видением, проблемами. Должен быть открытый разговор, дискуссия, а не просто приказ. Примерно так и прошлый регламент по легионерам вырабатывался.

Возможно, стоит пересмотреть критерии качества иностранцев. В идеале это должны быть игроки уровня сборных, чтобы наши футболисты могли у них чему-то научиться», – сказал Орлов.

  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, 8 из них могут одновременно выходить на поле.
  • При этом легионерами не считаются футболисты из стран Евразийского экономического союза – Армении, Беларуси, Казахстана и Кыргызстана.
  • Министр спорта Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Клубам будет разрешено заявлять на сезон до 10 иностранных игроков, при этом на поле одновременно смогут находиться не более 5 легионеров.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Орлов Геннадий
boris63
1754993493
Вот здесь с Геной можно согласиться.
Ответить
subbotaspartak
1754993667
Все кто внутри - против лимитов и потолков, кто снаружи - те за. Осталось посчитать кого больше.
Ответить
Persona_non_Grata
1754997689
Только опрос проводить без "председателя парткома" и других "идейных руководителей", а именно среди специалистов !!!
Ответить
biber.ru
1754998038
Газпром затухать начал, началась мышиная возня или бакланья скорее.
Ответить
cska1948
1754998759
"...В идеале это должны быть игроки уровня сборных, чтобы наши футболисты могли у них чему-то научиться», – сказал Орлов." -------------------- Вы что, слепые котята и не видите, что за тридцать с лишним лет "учёбы" у легионеров наш футбол неуклонно катится вниз? Может, хватит такой "учёбы" и пора начать САМИМ серьёзно заняться футболом, а не звездобольством о футболе?
Ответить
andrei-sarap-yandex
1755000330
СНЯТЬ ЛИМИТ будет справедливо..в ИСПАНИИ НЕТ ЛИМИТА НО испанцы чемпионы ЕВРОПЫ и МИРА.....РУССКИЕ ЛЕНИВЫЕ И НЕ МОГУТ ИГРАТЬ В ФУТБОЛ....СЛАБЫЕ ТРЕНЕРА В АКАДЕМИЯХ И ШКОЛАХ.....
Ответить
