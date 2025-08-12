Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Губерниев – о тренерах «Спартака»: «Это ходьба по граблям, пусть Абаскаля возьмут второй раз»

Губерниев – о тренерах «Спартака»: «Это ходьба по граблям, пусть Абаскаля возьмут второй раз»

Сегодня, 13:13
1

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что «Спартаку» не стоит приглашать иностранного специалиста в случае ухода Деяна Станкковича с поста главного тренера команды.

«Это ходьба по граблям. Пусть дальше ходят и Абаскаля возьмут второй раз. Он говорил, что хочет вернуться? За такие деньги можно вернуться, ерундой позаниматься, получить отступные и уехать. Наша страна для иностранцев как дойная корова. У себя они не очень пригодились. Но «Спартак» в море ищет золотых рыбок, которые оказались ротанами», – сказал Губерниев.

  • «Спартак» занимает в РПЛ 11-е место с 4 очками после 4 туров.
  • Деян Станкович возглавляет команду с июня 2024 года.
  • Гильермо Абаскаль был главным тренером «Спартака» с 10 июня 2022 года по 14 апреля 2024-го.

Еще по теме:
Семшов дал совет Станковичу 2
Радимов сказал, кто ближе к отставке – Семак или Станкович 3
Мостовой отказался возглавить «Спартак» 9
Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян Губерниев Дмитрий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
SLADE2019
1754997207
Нормально, Станкович понабирал игроков на свой вкус, а играть с ними должен кто то другой. Пусть уже сам доказывает свою состоятельность. А брать другого тренера, так это соглашаться на очередное коренное изменение состава. Не бесспорная, но на мой взгляд справедливая точка зрения.
Ответить
Главные новости
Отец Сафонова сделал заявление о будущем Матвея в «ПСЖ»
15:41
Губерниев определил фаворита сезона РПЛ
15:30
1
Орлов предостерег РПЛ от ужесточения лимита на легионеров: «Мы это все уже проходили»
15:15
3
Семшов дал совет Станковичу
14:46
2
Забарный прокомментировал переход в «ПСЖ»
14:28
ФотоЛодыгин подписал контракт с новым клубом
14:14
1
Агент сказал, сколько еще матчей понадобится Жерсону на адаптацию
13:22
6
Бывший тренер «Зенита» назвал говном игру команды
13:05
12
Радимов сказал, кто ближе к отставке – Семак или Станкович
13:00
3
Мостовой отказался возглавить «Спартак»
12:56
9
Все новости
Все новости
Агент сказал, сколько еще матчей понадобится Жерсону на адаптацию
13:22
5
Губерниев – о тренерах «Спартака»: «Это ходьба по граблям, пусть Абаскаля возьмут второй раз»
13:13
1
Бывший тренер «Зенита» назвал говном игру команды
13:05
12
Радимов сказал, кто ближе к отставке – Семак или Станкович
13:00
3
Мостовой отказался возглавить «Спартак»
12:56
9
В «Марселе» отреагировали на информацию об интересе к Батракову
12:51
1
В «Пари НН» оценили кредит доверия у главного тренера после 5 поражений в 5 матчах
12:45
Орлов выдвинул предложения по лимиту на легионеров
12:40
7
Экс-игрок сборной России объяснил, почему Карпин – это не Гарри Поттер
12:35
1
Агент Батракова рассказал о вариантах у игрока в Европе
12:23
4
«Зенит» начал поиски тренера вратарей
12:15
7
Радимов назвал трех российских игроков, которых мог бы купить «Спартак», чтобы лучше потратить бюджет
11:43
7
Фото«Акрон» подписал игрока «Локомотива» перед матчем с ЦСКА
11:26
1
«Локомотив» отказался продать Батракова за 15 миллионов евро
10:51
11
Мостовой – о матче «Спартак» – «Зенит»: «Градус очень приличный»
10:21
3
Радимов сравнил поведение Станковича и Абаскаля
10:07
7
Стало известно, перейдет ли в «Локомотив» итальянский защитник
09:49
Игрок сборной Колумбии отказался от перехода в «Спартак»
09:33
Экс-президент «Зенита»: «В клубе все российские футболисты начинают деградировать»
09:22
20
Экс-тренер «Зенита» назвал глупостью увольнение Семака: «Нужно пригласить кого-то типа Станковича?»
09:04
Мостовой высказался о возможной отставке Станковича из «Спартака»
08:45
7
Черчесов сравнил Батракова с известным российским игроком
08:30
3
«Зенит» заинтересовался игроком из Серии A
08:18
1
Названо условие возможного ухода Кахигао из «Спартака»
08:03
Экс-советник Федуна сказал, какого тренера нужно вернуть в «Спартак»
07:49
10
Черчесов ответил, готов ли он покинуть «Ахмат» ради «Спартака»
01:00
5
«Зенит» поспорит за бразильского форварда с «Порту» и «Спортингом»
00:30
14
Глушаков спрогнозировал дату увольнения Станковича из «Спартака»
00:16
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 