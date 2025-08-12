Губерниев – о тренерах «Спартака»: «Это ходьба по граблям, пусть Абаскаля возьмут второй раз»

Комментатор Дмитрий Губерниев считает, что «Спартаку» не стоит приглашать иностранного специалиста в случае ухода Деяна Станкковича с поста главного тренера команды.

«Это ходьба по граблям. Пусть дальше ходят и Абаскаля возьмут второй раз. Он говорил, что хочет вернуться? За такие деньги можно вернуться, ерундой позаниматься, получить отступные и уехать. Наша страна для иностранцев как дойная корова. У себя они не очень пригодились. Но «Спартак» в море ищет золотых рыбок, которые оказались ротанами», – сказал Губерниев.