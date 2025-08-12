Игрок сборной Колумбии отказался от перехода в «Спартак»

Центральный защитник «Галатасарая» Карлос Куэста отверг предложение «Спартака», так как не захотел выступать в России. Сейчас турецкий клуб ведет переговоры о его трансфере в «Васко да Гама».
В бразильском клубе зарплата колумбийца составит примерно 135 тысяч евро в месяц. Столько же он получает и в турецком клубе. Также для игрока предусмотрены бонусы.
- Ранее сообщалось, что «Спартак» предлагал за трансфер 26-летнего игрока сборной Колумбии 8 миллионов евро.
- Куэста провел 23 матча за национальную команду.
- Защитник в феврале 2025 года перешел из «Генка» в «Галатасарай». За стамбульцев он провел 9 матчей.
Источник: страница Colina 1927 в соцсети X