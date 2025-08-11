ЦСКА заинтересовался Виктором

В агентстве Talents Sports, представляющем интересы защитника «Васко да Гама» Жоао Виктора, ответили на вопрос о возможности перехода футболиста в ЦСКА.
«Это правда, переход Жоао Виктора в ЦСКА возможен. Мы находимся в процессе переговоров», – сказали в агентстве.
В этом году 27-летний Виктор провел за «Васко да Гама» 38 матчей, забил 2 гола, сделал 1 ассист.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
- Контракт игрока с «Васко да Гама» рассчитан до 31 декабря 2028 года.
- Ранее бразилец выступал в Европе за «Бенфику» и «Нант».
Источник: «Спорт-Экспресс»