Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

ЦСКА заинтересовался Виктором

Сегодня, 19:16
5

В агентстве Talents Sports, представляющем интересы защитника «Васко да Гама» Жоао Виктора, ответили на вопрос о возможности перехода футболиста в ЦСКА.

«Это правда, переход Жоао Виктора в ЦСКА возможен. Мы находимся в процессе переговоров», – сказали в агентстве.

В этом году 27-летний Виктор провел за «Васко да Гама» 38 матчей, забил 2 гола, сделал 1 ассист.

  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
  • Контракт игрока с «Васко да Гама» рассчитан до 31 декабря 2028 года.
  • Ранее бразилец выступал в Европе за «Бенфику» и «Нант».

Еще по теме:
Названы судьи на матчи команд РПЛ во 2-м туре группового этапа Кубка России 3
Суперкомпьютер назвал фаворита сезона РПЛ после 4 туров – это не «Зенит» 3
Где смотреть матч «Акрон» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 12 августа 2025
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Васко да Гама ЦСКА Виктор Жоао
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Мордаванин
1754929180
«Васко Да Гама».. Остановите, Вите надо выйти!) Потенциальный чемпион РПЛ ждёт.
Ответить
Dr Metal
1754933198
Дайте Лукину шанс и Абдулкадырову. Пусть свои ребята проиграют
Ответить
pasha-ansh@mail.ru
1754933485
блин ,когда же центрфорварда купят, ждём Вагнера ,Думбия или Жо а в центре обороны у нас всё норм
Ответить
Главные новости
Риера отреагировал на новость о назначении в «Спартак»
21:56
Абаскаль: «Моя работа в «Спартаке» не закончилась»
21:09
1
Российский футбол назвали «жалким зрелищем»
20:59
3
ФотоРоналду сделал предложение Джорджине – известен ответ
20:48
2
ВидеоФанаты «Торпедо» оскорбляют Кононова на матче с костромским «Спартаком»
20:13
3
Станкович согласился покинуть «Спартак» без неустойки
20:06
7
«ПСЖ» исключил Доннарумму из заявки
19:50
Титов назвал судейское решение, повлиявшее на результат матча «Локомотив» – «Спартак»
19:34
6
ЦСКА заинтересовался Виктором
19:16
5
Сафонов не станет основным вратарем «ПСЖ» после продажи Доннаруммы
18:59
1
Все новости
Все новости
Губерниев отреагировал на потолок зарплат в РПЛ
21:25
Калачев объяснил, в чем заключается уникальность Дзюбы
20:39
Шаронов назвал главную проблему «Спартака»
19:57
Титов назвал судейское решение, повлиявшее на результат матча «Локомотив» – «Спартак»
19:34
6
Кобелев – о «Спартаке»: «Непонятно, откуда они берут этих тренеров. Надо назначить отечественного»
19:24
7
ЦСКА заинтересовался Виктором
19:16
5
В «Фиорентине» прокомментировали информацию об интересе к Даку
19:07
Министр спорта России призвал замолчать людей, критикующих его деятельность
18:33
9
Медведев высказался о доверии «Зенита» к Семаку: «Мы же не в поле ветер, в попе дым»
18:19
10
Тренеру клуба РПЛ предложили «набухаться» вместе с командой
17:50
1
В «Целе» отреагировали на информацию об интересе «Спартака» к тренеру команды
17:34
1
Названы условия перехода хавбека «Локомотива» в «Акрон»
17:15
2
Ташуев – о лимите и потолке зарплат в РПЛ: «Футболисты скажут, что лучше в Китай поедут»
17:07
7
Орлов – о футболистах «Зенита»: «Какие-то академики, это не игра лидера»
16:30
1
Агент Петреску сказал, готов ли румынский тренер возглавить «Спартак»
15:45
6
Реакция Мостового на введение потолка зарплат в российском футболе
15:32
8
В России может появиться единый оператор судейства
15:26
5
Семин отреагировал на введение потолка зарплат в РПЛ
15:23
3
Титов высказался о спасении «Спартака»
15:19
1
Орлов считает, что «Зенит» не является фаворитом сезона
15:13
Назван российский клуб, в который может перейти Кузяев
15:12
3
Появилось объяснение ужесточения лимита на легионеров в РПЛ
14:50
1
Мостовой сказал, есть ли кризис в «Спартаке»
14:35
2
Спортивный директор «Динамо» противится трансферу Миранчука, которого хочет подписать Карпин
14:26
2
Агент Ваноли сказал, может ли тренер вернуться в «Спартак»
14:11
Карпина назвали дном российского футбола
13:43
23
Назван лидер РПЛ по потерям мяча – это спартаковец
12:57
6
Барко описал Жедсона тремя словами
12:42
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 