ЦСКА заинтересовался Виктором

В агентстве Talents Sports, представляющем интересы защитника «Васко да Гама» Жоао Виктора, ответили на вопрос о возможности перехода футболиста в ЦСКА.

«Это правда, переход Жоао Виктора в ЦСКА возможен. Мы находимся в процессе переговоров», – сказали в агентстве.

В этом году 27-летний Виктор провел за «Васко да Гама» 38 матчей, забил 2 гола, сделал 1 ассист.