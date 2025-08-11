Назван лидер РПЛ по потерям мяча – это спартаковец

Футболист «Спартака» Пабло Солари регулярно теряет мяч. Больше всех в РПЛ в 2025 году.
Аргентинец в среднем совершает 26 потерь на 90 минут в РПЛ – худший результат в лиге в 2025 году. В расчет берутся только футболисты, сыгравшие минимум 120 минут в 2025 году.
26 – Пабло Солари («Спартак»);
25 – Томас Галдамес («Крылья Советов»);
24 – Казымджан Караташ («Оренбург»);
23 – Олег Иванов («Рубин»);
22 – Игорь Калинин («Факел», «Ростов»).
Таким образом, 36% владений Солари заканчиваются потерей.
Источник: телеграм-канал Opta