Назван лидер РПЛ по потерям мяча – это спартаковец

Футболист «Спартака» Пабло Солари регулярно теряет мяч. Больше всех в РПЛ в 2025 году.

Аргентинец в среднем совершает 26 потерь на 90 минут в РПЛ – худший результат в лиге в 2025 году. В расчет берутся только футболисты, сыгравшие минимум 120 минут в 2025 году.

26 – Пабло Солари («Спартак»);

25 – Томас Галдамес («Крылья Советов»);

24 – Казымджан Караташ («Оренбург»);

23 – Олег Иванов («Рубин»);

22 – Игорь Калинин («Факел», «Ростов»).

Таким образом, 36% владений Солари заканчиваются потерей.