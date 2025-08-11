Журавель: «Станкович обречен и не понимает, что происходит»

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель оценил новость о поиске «Спартаком» нового тренера.

В 4-м туре РПЛ «Спартак» проиграл «Локомотиву» (2:4).

Спартаковцы не брали РПЛ с 2017 года.

У Станковича контракт до лета 2027 года.

«Накануне на «Локо» я видел обречeнного тренера. Он убежал в раздевалку сразу после свистка – он сам по себе, он не с командой. Потом подсобрался и вышел на флеш, держался хорошо. Но, честно говоря, его пояснения по игре напомнили мне Гильермо Абаскаля. Беспредметно и, кажется, без понимания, что происходит.

А происходит вещь, за которую футбол наказывает: дeргания с составом и схемой, слишком много изменений от матча к матчу, плохое изучение соперника и так далее.

Честно говоря, Станкович не выглядит тренером, который мог бы выправить ситуацию, тем более, он сам еe и создал. И это жаль, потому что он крутой футбольный дядька. Но видимо, не более того», – написал Журавель.