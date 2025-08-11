«Катастрофа и ужас»: Боярский – о «Динамо» при Карпине

Журналист, болельщик «Динамо» Александр Боярский поделился впечатлениями от матча 4-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1).

«Давайте так – это классическое «Динамо». Можно играть как угодно хорошо в первом тайме, но довести дело до конца – это не про эту команду.

Игра – катастрофа и ужас. Никаких трофеев в этом сезоне, понятное дело, не будет. Когда поправятся травмированные что-то поменяется, станет чуть лучше, но упущено уже очень много. Я вообще не понимаю во что они играют. Нет почерка и рисунка. Это «Динамо» худших образцов Славиши Йокановича.

Если из 26 ударов всего шесть летят в створ – это говорит о качестве. Куда били Фомин, Касерес, Рубенс? По небесам.

«Динамо» наиграло на победу, но «Динамо» снова без победы» – вот лозунг команды.

Извините, очень много эмоций», – написал Боярский.