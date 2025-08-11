Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Катастрофа и ужас»: Боярский – о «Динамо» при Карпине

Сегодня, 08:29
2

Журналист, болельщик «Динамо» Александр Боярский поделился впечатлениями от матча 4-го тура РПЛ против «Сочи» (1:1).

«Давайте так – это классическое «Динамо». Можно играть как угодно хорошо в первом тайме, но довести дело до конца – это не про эту команду.

Игра – катастрофа и ужас. Никаких трофеев в этом сезоне, понятное дело, не будет. Когда поправятся травмированные что-то поменяется, станет чуть лучше, но упущено уже очень много. Я вообще не понимаю во что они играют. Нет почерка и рисунка. Это «Динамо» худших образцов Славиши Йокановича.

Если из 26 ударов всего шесть летят в створ – это говорит о качестве. Куда били Фомин, Касерес, Рубенс? По небесам.

«Динамо» наиграло на победу, но «Динамо» снова без победы» – вот лозунг команды.

Извините, очень много эмоций», – написал Боярский.

  • Валерий Карпин принял команду в июне.
  • У «Динамо» после 4 туров 5 очков.
  • Команда идет на 9-м месте.

Еще по теме:
«Матч ТВ» покажет 2 игры 5-го тура РПЛ
Карпина обвинили в том, что «Динамо» потеряло очки в Сочи
Новичок «Динамо» назвал провалом старт команды в РПЛ 2
Источник: телеграм-канал Александра Боярского
Россия. Премьер-лига Динамо Карпин Валерий
Рекомендуем
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bashnat013
1754892227
А Газпром че лучше !Новый тренер перестраивается игра.
Ответить
Главные новости
Экс-игрок «Ахмата» Бериша нашел новый клуб в Европе
09:19
1
Журавель: «Станкович обречен и не понимает, что происходит»
08:53
3
«Матч ТВ» покажет 2 игры 5-го тура РПЛ
08:46
«Спартак» ищет нового тренера, Сперцян может переехать в Англию, «Динамо» не смогло выиграть с Карпиным и другие новости
00:30
Кубок Гампера. «Барселона» разгромила «Комо» (5:0), Лопес и Ямаль сделали дубли
00:02
1
Генич определил матч, после которого Станковича могут уволить из «Спартака»
Вчера, 23:50
10
Семин ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Станковича
Вчера, 23:22
5
Геркус раскритиковал Станковича: «Приехал звездой футбола, а что мы увидели?»
Вчера, 22:41
5
РПЛ. «Ростов» набрал первые очки, победив в большинстве «Пари НН» (1:0)
Вчера, 22:30
9
ВидеоКарпин намекнул на ошибку Лунева в пропущенном голе от «Сочи»
Вчера, 22:19
4
Все новости
Все новости
Генич проанализировал поражение «Спартака» от «Локомотива»
10:07
Батраков рассказал, что сделает с мячом, которым забил 3 «Спартаку»
08:35
2
«Катастрофа и ужас»: Боярский – о «Динамо» при Карпине
08:29
2
Карпина обвинили в том, что «Динамо» потеряло очки в Сочи
08:18
Канчельскис: «Назовите ФИО руководителя «Спартака», пускай отвечает за это безобразие»
00:12
Генич определил матч, после которого Станковича могут уволить из «Спартака»
Вчера, 23:50
10
СпецпроектТест от «Бомбардира»: вспомните команды РПЛ по расстановке
Вчера, 23:42
15
В РПЛ остался единственный клуб, не набравший очков после 4-х туров
Вчера, 23:34
Семин ответил, нужно ли «Спартаку» увольнять Станковича
Вчера, 23:22
5
Новичок «Динамо» назвал провалом старт команды в РПЛ
Вчера, 22:53
2
Геркус раскритиковал Станковича: «Приехал звездой футбола, а что мы увидели?»
Вчера, 22:41
5
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Пари НН» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:31
1
РПЛ. «Ростов» набрал первые очки, победив в большинстве «Пари НН» (1:0)
Вчера, 22:30
9
ВидеоКарпин намекнул на ошибку Лунева в пропущенном голе от «Сочи»
Вчера, 22:19
4
Мостовой ответил, стоило ли «Спартаку» назначить Черчесова
Вчера, 22:00
Семин оценил хет-трик Батракова в ворота «Спартака»
Вчера, 21:41
В РПЛ установлен рекорд по матчам, проведенным игроком на скамейке запасных
Вчера, 21:24
3
Морено высказался о своем будущем в «Сочи»
Вчера, 21:14
Карпин оценил игру «Динамо» в матче с «Сочи»
Вчера, 21:00
6
Мостовой предложил Абаскалю возглавить клуб Первой лиги
Вчера, 20:54
2
«Спартак» заинтересовался защитником из клуба Примеры
Вчера, 20:48
5
Реакция Карпина на ничью с «Сочи»
Вчера, 20:36
5
ВидеоСмолов провел первый матч после ухода из «Краснодара»
Вчера, 20:31
1
Мусаев отреагировал на информацию об интересе к Сперцяну из Англии
Вчера, 20:17
Губерниев сравнил ситуацию в «Спартаке» с зомби-апокалипсисом
Вчера, 20:09
2
РПЛ. «Динамо» не смогло обыграть «Сочи» (1:1)
Вчера, 20:01
30
ВидеоОбзор матча «Сочи» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 19:59
Станкович рассказал, обсуждался ли его уход из «Спартака» в прошлом сезоне
Вчера, 19:44
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 