Генич определил матч, после которого Станковича могут уволить из «Спартака»

Комментатор Константин Генич допустил, что главного тренера «Спартака» Деяна Станковича могут уволить после игры с «Зенитом».

«Если «Спартак» хочет стать чемпионом или бороться за призовую тройку, я сомневаюсь, что со Станковичем он это сделает. Это тренер‑мотиватор, у него имя, хорошая харизма. Мне кажется, отдельно взятый матч «Спартак» может выиграть у любой команды, но чтобы сохранить это на дистанцию в 30 туров, ему чего‑то не хватает. Может, опыта.

Сейчас он немного в растерянности, тем более перед игрой с «Зенитом». Не исключено, что это будет вообще его последний матч, – сказал Генич.