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  • Генич определил матч, после которого Станковича могут уволить из «Спартака»

Генич определил матч, после которого Станковича могут уволить из «Спартака»

10 августа 2025, 23:50
18

Комментатор Константин Генич допустил, что главного тренера «Спартака» Деяна Станковича могут уволить после игры с «Зенитом».

«Если «Спартак» хочет стать чемпионом или бороться за призовую тройку, я сомневаюсь, что со Станковичем он это сделает. Это тренер‑мотиватор, у него имя, хорошая харизма. Мне кажется, отдельно взятый матч «Спартак» может выиграть у любой команды, но чтобы сохранить это на дистанцию в 30 туров, ему чего‑то не хватает. Может, опыта.

Сейчас он немного в растерянности, тем более перед игрой с «Зенитом». Не исключено, что это будет вообще его последний матч, – сказал Генич.

  • Матч «Спартак» – «Зенит» пройдет 16 августа.
  • Московская команда после 4-х туров РПЛ занимает 11-е место.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Станкович Деян Генич Константин
Комментарии (18)
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Olegasewastanow
1754861098
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aldo conte
1754880098
Кто бы спорил, что "Зенька" в этом матче явный фаворит и ничья для "Спартака" будет хорошим результатом. Так что тут особо гадать не стоит, что после этого матча судьба Станковича во многом определится, но не окончательно. Ну, если будет победа "Зеньки" с разницей в три и более мячей, тогда конечно. Но даже если "Спартак" проиграет, то будут еще поглядеть, т.к. проиграть можно по разному.
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Play
1754884012
Ещё бабушка надвое сказала, кого могут скорее уволить после этого матча. У Зенита лучше что ли дела идут?
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Спартaк
1754886720
или последний матч Семака)
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Иван Петров 1986
1754892279
А чего все разговоры про станка, а не про сережу?
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Foxitkuban
1754894265
Заголовки на Бомбардире продолжает писать какой-то второкласник с ДЦП. "Генич определил"... ОПРЕДЕЛИЛ, мля! Как он может что-то в этом вопросе определить? Предположить - да, но "определить"!.... Пока Бомбардир будет продолжать клепать сомнительные кликбейты, выставляя себя на смех, он будет продолжать медленно скатываться на дно серой журналистики. Позорники.
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erybov1965
1754895470
Это же идет давление перед игрой с «Зенитом»: комментарии (Геркус, Генич, Журавель, Губерниев и Ко), вбросы лживой информации. Давление и так всегда присутствует, но перед таким матчем вдвойне.
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subbotaspartak
1754897869
Я не ошибусь: после любого.
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алдан2014
1754898243
Делаем ставки: Семак и Станкович отправится в отпуск?
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anatolich72
1754911611
Че до Спартака докалались- дебилы. Если, если а зенит проиграет, что с Семаком будет?
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