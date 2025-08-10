Абаскаль высказался о готовности вернуться в «Спартак»

Главный тренер «Атлетико Сан-Луис» Гильермо Абаскаль отреагировал на поражение «Спартака» от «Локомотива» (2:4) в матче 4-го тура РПЛ.
«Мы всегда выигрывали дерби, было только одно незаслуженное поражение от «Динамо» 0:1. Готов ли вернуться в «Спартак»? Всегда», – сказал Абаскаль.
- Испанец возглавлял «Спартак» с 10 июня 2022 года по 14 апреля 2024-го.
- 36-летний испанец выигрывал с клубом бронзовые медали в сезоне-2022/23.
- «Спартак» занимает 11-е место в РПЛ с 4 очками после 4 матчей.
Источник: «Спорт-Экспресс»