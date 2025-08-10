Абаскаль высказался о готовности вернуться в «Спартак»

Главный тренер «Атлетико Сан-Луис» Гильермо Абаскаль отреагировал на поражение «Спартака» от «Локомотива» (2:4) в матче 4-го тура РПЛ.

«Мы всегда выигрывали дерби, было только одно незаслуженное поражение от «Динамо» 0:1. Готов ли вернуться в «Спартак»? Всегда», – сказал Абаскаль.