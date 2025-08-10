Введите ваш ник на сайте
Абаскаль высказался о готовности вернуться в «Спартак»

Сегодня, 14:33
1

Главный тренер «Атлетико Сан-Луис» Гильермо Абаскаль отреагировал на поражение «Спартака» от «Локомотива» (2:4) в матче 4-го тура РПЛ.

«Мы всегда выигрывали дерби, было только одно незаслуженное поражение от «Динамо» 0:1. Готов ли вернуться в «Спартак»? Всегда», – сказал Абаскаль.

  • Испанец возглавлял «Спартак» с 10 июня 2022 года по 14 апреля 2024-го.
  • 36-летний испанец выигрывал с клубом бронзовые медали в сезоне-2022/23.
  • «Спартак» занимает 11-е место в РПЛ с 4 очками после 4 матчей.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Атлетико Сан-Луис Спартак Локомотив Абаскаль Гильермо
